Yayında rahatsızlanan İlber Ortaylı hastaneye kaldırıldı: "Kaçamasın diye özel şekilde tutuluyor"

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tv100'de Okan Bayülgen'in programında canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Fatih Altaylı, Youtube kanalından yaptığı yayında Ortaylı'nın hastaneye yatırıldığını açıkladı. Altaylı, Ortaylı'nın durumunu şu sözlerle ifade etti:

"Sağlam, sağ, esen ve çok derin bir rahatsızlığı yok Biliyorsun İlber Hoca'nın işte birtakım hem yaşından kaynaklanan hem şekerden, şundan bundan kaynaklanan bazı rahatsızlıkları vardı. Bacağında bir yara vardı, o yara biraz mikrop kapmış ve o, onun mikrop kapması vücutta, zaten zorlanan, vücutta bazı şöyle, komplikasyonlara sebep olmuş.

Çok önemli değil ama önemsiz de, denemez. O yüzden İlber Hoca hastanede. Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun, diye çünkü, kaçıyor hastaneden biliyorsunuz. daha önce de birkaç kez, yaşadık. O yüzden şimdi kaçamasın diye özel bir şekilde hastanede tutuluyor ama çok şükür sağlığı, gayet iyi."