Yayınevlerinden Leman açıklaması: İktidarın sokaktaki saldırganlara cesaret veren tutumunu şiddetle kınıyoruz

Bir karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından çalışanları tutuklanan Leman dergisine yayınevlerinden destek açıklaması geldi. Açıklamada, "LEMAN’da yayınlanan bir karikatüre, çizerinin kastetmediği anlamlar yüklenmiş; bu karalama üzerinden organize bir linç kampanyası başlatılmıştır. Dergi çalışanlarının gözaltına alınması, tutuklanması, yaratılan provokasyon ortamında açık saldırıları adeta teşvik etmektedir" denildi.

Onlarca yayınevinin imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, yayıncılar olarak, Türkiye’nin köklü mizah dergilerinden LEMAN’a yönelik baskı, sansür ve yıldırma girişimlerini endişeyle takip ediyoruz. Bu müdahale, yalnızca bir yayın organını değil, doğrudan toplumun eleştiri hakkını ve ifade özgürlüğünü hedef almaktadır.

LEMAN’da yayınlanan bir karikatüre, çizerinin kastetmediği anlamlar yüklenmiş; bu karalama üzerinden organize bir linç kampanyası başlatılmıştır. Dergi çalışanlarının gözaltına alınması, tutuklanması, yaratılan provokasyon ortamında açık saldırıları adeta teşvik etmektedir.

Bu ülkenin basın emekçileri, yayıncıları, sanatçıları ve okurları olarak, bu müdahaleyi asla kabul etmiyoruz. İktidarın, sokaktaki saldırganlara cesaret veren tutumunu ise şiddetle kınıyoruz.

LEMAN’a sahip çıkmak, özgür düşünceye, bağımsız basına ve demokratik bir Türkiye idealine sahip çıkmaktır. Biz bu gidişata karşıyız. İfade özgürlüğünü kısıtlayan her türlü yasağın, yayıncılığa yönelik siyasi müdahalelerin ve basın üzerinde kurulan sistematik baskıların karşısında duracağız.

Bağımsız yayıncılık susmaz, gazetecilik boyun eğmez!"

AÇIKLAMAYA KATILAN YAYINEVLERİ

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