Yayınevlerinden ortak açıklama: Yayımcılık suç değildir

Ceylan Yayınları’na yönelik soruşturma kapsamında yayınevinin temsilcisi Hüseyin Gültepe ile editör Sonnur Sağlamer tutuklandı. İmtiyaz sahibi Hüsnü Fuat Uygur hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Karara çok sayıda yayınevi tepki göstererek ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, kitapların ve yayımcılık faaliyetlerinin kriminalize edilmesine karşı çıkılarak “Yayımcılık suç değildir” denildi; düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması çağrısı yapıldı.

YAYIMCILIK SUÇ DEĞİLDİR!

Yayınevlerinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Ceylan Yayınları'nın temsilcisi Hüseyin Gültepe ve yayınevi editörü Sonnur Sağlamer tutuklandılar. Yayınevi imtiyaz sahibi Hüsnü Fuat Uygur hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Aşağıda imzası bulunan yayımcılar olarak meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu dile getiriyoruz, kitapların ve yayımcılık faaliyetlerinin kriminalize edilmesini kabul etmiyoruz.

Ceylan Yayınları üzerindeki baskıların son bulmasını, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz.

Yayımcılık suç değildir!