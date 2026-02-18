Yayınevlerinden ortak açıklama: Yayımcılık suç değildir
Ceylan Yayınları temsilcisi Hüseyin Gültepe ile editör Sonnur Sağlamer tutuklandı, imtiyaz sahibi Hüsnü Fuat Uygur hakkında ev hapsi kararı verildi. Çok sayıda yayınevi yaptıkları ortak açıklamada, “Yayımcılık suç değildir” diyerek karara tepki gösterdi.
Ceylan Yayınları’na yönelik soruşturma kapsamında yayınevinin temsilcisi Hüseyin Gültepe ile editör Sonnur Sağlamer tutuklandı. İmtiyaz sahibi Hüsnü Fuat Uygur hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Karara çok sayıda yayınevi tepki göstererek ortak açıklama yayımladı.
Açıklamada, kitapların ve yayımcılık faaliyetlerinin kriminalize edilmesine karşı çıkılarak “Yayımcılık suç değildir” denildi; düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması çağrısı yapıldı.
YAYIMCILIK SUÇ DEĞİLDİR!
Yayınevlerinden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Ceylan Yayınları'nın temsilcisi Hüseyin Gültepe ve yayınevi editörü Sonnur Sağlamer tutuklandılar. Yayınevi imtiyaz sahibi Hüsnü Fuat Uygur hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Aşağıda imzası bulunan yayımcılar olarak meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu dile getiriyoruz, kitapların ve yayımcılık faaliyetlerinin kriminalize edilmesini kabul etmiyoruz.
Ceylan Yayınları üzerindeki baskıların son bulmasını, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz.
Yayımcılık suç değildir!
- Avesta Yayınları
- Ayrıntı Yayınları
- Belge Yayınları
- Berfin Basın Yayın
- Bilim ve Gelecek
- Bulut Yayınları
- Canut Yayınevi
- Cem Yayınevi
- Dipnot Yayınları
- Doğu Kitabevi
- Dönüşüm Yayınları
- Ege Yayınları
- Günışığı Kitaplığı
- İstos Yayın
- Kaldıraç Yayınevi
- Kalkedon Yayınları
- Kanes Yayınları
- Kor Kitap
- Lis Yayınları
- Literatür Yayınları
- Mavibulut Yayınları
- Mayıs Yayınları
- Nesin Yayınevi
- Nika Yayınevi
- NotaBene Yayınları
- Ozan Yayıncılık
- Paloma Yayınevi
- Sentez Yayıncılık
- Sol Kültür
- Su Yayınevi
- Tekin Yayınevi
- Varlık Yayınları
- Yar Yayınları
- Yazılama Yayınevi
- Yeni Dönem Yayıncılık
- Yeni İnsan Yayınevi
- Yordam Kitap