YAYKOOP, TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Üretimin, dağıtım ve satış kanallarının günden güne daraldığı, şartları her geçen gün ağırlaşan yayıncılık sektöründe, 2019 yılında zorlukları ortak akıl ve dayanışma ile aşmayı

önceleyen yayınevleri tarafından kurulan Yayıncılar Kooperatifi, ilk kez Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlarla buluşuyor.

Bugüne dek yerel yönetimler iş birliğinde gerçekleştirdiği fuarlarla üye yayınevlerinin kitaplarını geniş kitlelere ulaştıran; okurlara nitelikli kitapları kolayca edinmede piyasa gerçekliği dışında bir alternatif sunan YAYKOOP, bu kez bünyesindeki yayınevleri ve kitaplarıyla, 2-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan TÜYAP 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda yerini alıyor.

Mayasındaki dayanışma ruhuyla, 46 yayınevinin 100’lerce çeşit kitabından oluşan seçkisiyle 7. Salon, 749 numaralı stantta yer alacak olan YAYKOOP ayrıca düzenleyeceği imza günleri ve söyleşilerle kültür, sanat ve düşün dünyasının önemli temsilcilerini okurlarla bir araya getirecek.

YAZARLAR VE ETKİNLİKLER

2 Kasım Cumartesi saat 17:00’de Marmara Salonu’nda Sungur Savran ve İbrahim Varlı “Dünya Nereye Gidiyor?” oturumunda, okurlarıyla buluşacak. Aynı gün saat 19:00’da Filiz Gazi ve İsmail Arı “Türkiye'de Tarikatlar: Mürideler ve Menzil'in Kasası”nı anlatacak.

3 Kasım Pazar günü 13:00’te Heybeliada Salonu’nda Uygar Özesmi, Selin Gücüm, “Sürdürülebilirlik ve Şirketlerin Sorumluluğu”, 16:00’da Karadeniz Salonu’nda Veli Ağbaba, Tansu Özcan “Cumhuriyet’in Kurucu Partisinin 101. Yaşında: Aydınlanma Fikri ve Kamer Genç”söyleşisinde konuşacak.

4 Kasım Pazartesi günü saat 14:00’te Karadeniz Salonu’nda Kenan Göçer “Oğuz Atay ve Dostluk Felsefesi”, 17:00’de Orhan Gökdemir, Nevzat Evrim Önal, “Ortadoğu Laiklik ve Türkiye”, 5 Kasım Salı günü 15:00’te Marmara Salonu’nda Müge Gürsoy Sökmen, Abdullah Keskin, Hayri Erdoğan, Kenan Kocatürk, Hakan Tanıttıran ve Ferruh Gençer yayıncılığı anlatacak.

6 Kasım Çarşamba 16:15’te Büyükada Salonu’nda Ayhan Şensoy, Parla Onuk, İzzettin Önder “Ekonomik Kriz ve Derinleşen Yoksulluk”, Prof. Dr. Reşit Canbeyli ise 7 Kasım Perşembe15:00’te Karadeniz Salonu’nda “Dar(Boğaz)da Üniversite” oturumunda konuşacak. Esra Alkan da aynı gün 15:00’te “Kalk Gidelim” kitaplarıyla Büyükada Salonu’nda olacak.

BİR HAFTA SÜRECEK

8 Kasım Cuma günü 13:00’te Hafize Çınar Güner Büyükada Salonu’nda “Atatürk Gibi” etkinliğinde çocuklarla bir araya gelecek. Saat 14:00’te Interexpo Salonu “Çocuk Edebiyatında Sınırlar: Kime Göre, Neye Göre?” söyleşisiyle Alp Gökalp, Hafize Çınar Güner, Nihal Ünver’i ağırlayacak.

9 Kasım Cumartesi günü Çiğdem Toker saat 17:00’de Karadeniz Salonu’nda “Milletin Cebinden: Bütçeyi Delen “Büyük Projeler”, R. İhsan Eliaçık ise 16:00’da Interexpo Salonu’nda “Doğal Din” üzerine konuşacak. 18:00’de ise Marmara Salonu’nda Cem Say, Özlem Özdemir “Cumhuriyet’in İlk Yüzyılında Bilim ve Toplum” söyleşisini gerçekleştirecek.

İbrahim Ö. Kaboğlu, Gökhan Atılgan da 10 Kasım Pazar günü Büyükada Salonu’nda saat 16:00’da “Cumhuriyet'in 100. Yılı ve Anayasa”yı konuşacak.

Sevilay Çelenk, Sezai Temelli, Başak Demirtaş, Yiğit Bener, Ataol Behramoğlu, Nil Gün, Betül Kanbolat, Ercüment Akdeniz, Recep Tatar, Betül Varol, Mine Karakaya, Meltem Ulu, Gülsüm Koçak Sönmez, Neslihan Stamboli, Neşe Koçak, Yasemin Köse, Behruz Dijurian, Aydın Tonga, Bahar Havzalı, Baturhan Nar, Salim Koçak, Özlem Yıldırım, Sezin Mavioğlu, Nilay Şanlı, Necdet Özkaya, Osman Karadağ ise kitaplarını imzalayacak.

YAYKOOP Etkinlik Takvimine linkten ulaşabilirsiniz: https://www.yaykoop.com/duyurular