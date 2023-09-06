Yayla gölünde balık ölümleri

Bolu’da Kol köyü yaylasında bulunan gölde balık ölümleri yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Kol köyünün yaylasında bulunan gölün kenarına piknik yapmak için gelen vatandaşlar, kıyıya vuran ölü balıklarla karşılaştı. Vatandaşlar, durumu köy muhtarı Naim Sarıer’e bildirdi.

Balık ölümlerinin yaşandığı göle giden Sarıer, İl Tarım Müdürlüğüne bilgi verdi. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, ölen balıklar ve gölden numune alarak inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde balık ölümlerinin herhangi bir zehirlenme sonucu değil, gölü besleyen kaynakların kesilmesi nedeniyle oksijensizlikten yaşandığı belirlendi.