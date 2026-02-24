Giriş / Abone Ol
Yaylada kar kalınlığı 3 metreyi aştı; evler kayboldu

Ajans Haberleri
  • 24.02.2026 12:09
  • Giriş: 24.02.2026 12:09
  • Güncelleme: 24.02.2026 12:09
Kaynak: DHA
Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)-RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yayla, dron kamerasıyla görüntülendi.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımdaki Kavrun Yaylası'nda kar kalınlığı 3 metreyi aştı. Köy evlerinin beyaz örtüyle kaplandığı yaylaya paletli araçlarla ulaşan yayla sakinleri, evlerini kontrol etti. 7 kişilik grup, kar kalınlığının yer yer ev seviyesini aştığı yaylada tulum ezgileriyle gezinti yaptı. Beyaz örtüyle kaplanan yayla, dron kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

