Yaylada kardan mahsur kalan Malezyalı 9 turist kurtarıldı
Kaynak: İHA
Bayburt-Trabzon arasında kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan Malezya uyruklu 9 turist jandarma ekiplerce kurtarıldı.
Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan turistler ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda mahsur kaldıkları yerden kurtarıldılar.
Gece saatlerinde Uzungöl’e gitmek isteyen Malezya uyruklu 9 turistin içinde bulunduğu iki otomobil Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kara saplandı.
Uzun uğraşlar sonucunda bulundukları yerden çıkamayan turistlerin yardımına jandarma ve AFAD ekipleri yetişti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda turistler, 3 saatin ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak, şehir merkezine kontrollü bir şekilde getirildiler.
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