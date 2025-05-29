Yaylada RES istemiyoruz

Ada Sude ATAK

Ordu Mesudiye Beyseki Mahallesi’nde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı alana Baysal Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Rüzgar Enerji Santrali (RES) yapılmak istenmesi tepkiye neden oldu. Santrale giden ve geçen günlerde durdurulan yol çalışmalarının da yeniden başlaması, bölge halkını harekete geçirdi. Yaşam savunucuları, ‘‘Mücadelemiz sonucu yol yapım çalışmaları durdurulmuştu ancak iş makinaları yeniden çalışmalara başladı. Direnişimiz sürecek’’ dedi.

‘’Bayır Rüzgar Enerji Santrali’’ ismiyle yürütülen proje için şirket 2018’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuru yaptı. Ardından "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı" verilen ve tepkilere yol açan projede uzun süre harekete geçilmedi. Ancak geçen haftalarda şirket, santrala giden yol için çalışmalara başladı. Bunun üzerine yöre dernekleri, yapılan çalışmaların yasal olmadığını belirterek yetkili makamlara başvuru yaptı. Geçici süreliğine durdurulan yol çalışmaları önceki gün yeniden başladı.

Bu duruma tepki gösteren Mesudiye Çevre Derneği Başkanı Arslan Sarıgül, şirketin izinlerini tamamlamadan çalışmalara başladığını, bunun üzerine ilgili kurumlara müracaat ettiğini ve ardından Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğü’nün 23 Mayıs tarihinde yol yapım çalışmalarını yasal olmadığı gerekçesiyle durdurduğunu anımsattı. Buna rağmen önceki gün şirketin yeniden çalışmalarına başladığını söyleyen Sarıgül, şöyle devam etti: "Biz HES’lere, JES’lere karşı değiliz ama burada doğanın ciddi bir tahribatı var. Burası hayvancılık bölgesi. Yukarısı yayla arka tarafı yayla. Bu insanlar nerede hayvancılık yapacaklar? RES projesi, bu hayvancılık faaliyetini doğrudan tehdit etmektedir. Sadece Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan bir izinle gelmiş burada çalışma yapıyorlar. Bunlar yasaya uygun değil. Ama yasaya aykırı çalışırlarsa ve insan sağlığına zarar verecek bir durumda çalışma yaparlarsa karşılarında bizleri bulurlar.’’