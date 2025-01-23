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Yayladaki göl buz tuttu, insanlar üzerinde yürüdü

Ajans Haberleri
  • 23.01.2025 12:24
  • Giriş: 23.01.2025 12:24
  • Güncelleme: 23.01.2025 12:24
Kaynak: İHA
Yayladaki göl buz tuttu, insanlar üzerinde yürüdü

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde bulunan Eğriçimen Gölü buz tuttu. Vatandaşların da üzerinde gezindikleri anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sivas’ın Koyulhisar ilçesine ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriçimen Yaylası karla kaplandı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -13 derecelere kadar düşmesi ile yaylada bulunan Eğriçimen Gölü de buz tuttu. Yaylaya giden vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, bazıları ise gölün üzerinde yürüyüş yaptı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde karın keyfini yine en çok çocuklar çıkardı. Yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar, gölün üzerinde gezerek ve göle doğru karda kayarak keyifli anlar yaşadı.

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