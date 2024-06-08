Yayladan dönerken düşerek yaralanan yaşlı adamı AFAD ekibi kurtardı

Burdur’un Yeşilova ilçesinde çıktığı yayladan dönerken bacağından yaralanan yaşlı adam, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Olay, Armut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çıktığı yayladan geri köye dönmeye çalışan Ahmet Yorulmaz (68) dönüş yolunda düşerek bacağından yaralandı. Geri ayağa kalkamayan Yorulmaz durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa taşınan Yorulmaz burada yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.