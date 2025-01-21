Yaylalar torunlara kalacak

Haber Merkezi

Ordu Korgan ve Perşembe yaylalarındaki maden sondaj çalışmalarına karşı açılan dava Ordu İdare Mahkemesi’nde dün görüldü. Daha önce sondaj çalışmaları için yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, bu davadaki kararı daha sonra açıklayacak.

Ordu Çevre Derneği ve Korgan Aybastı Yaylalarını Koruma Platformu adına açıklama yapan Sırrı Yumbul, "Yönetmelikler mahkeme kararlarının üzerinde değil. İlk günden bugüne kadar toprağa, suya, yaylalara, meralara sahip çıkmak için birlikte mücadele verdik. Bugünden sonra da bu birlikteliğimiz ve mücadelemiz sürecek. Bu topraklar bize miras kaldı, çocuklarımıza, torunlarımıza bozulmamış, kirlenmemiş olarak teslim edeceğiz” dedi.