Yaylalarda kaçak yapılara af geliyor

Yayla ve otlaklarda 2011 öncesi yapılan ve Orman Bakanlığı tarafından el konulan yapılara af geliyor. Cumhurbaşkanının yetkisine bırakılan bu alanlarla ilgili ceza içeren düzenlemeler, Tarım Bakanlığı’nca Orman Yasası’nda çıkartılıyor.

Yapılan değişiklikle kaçak yapılara el koyma maddesi yürürlükten kaldırıyor.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın "Yapanın yanına kar kalacak; Yaylaları gasp edenlere af" başlıklı yazısında aktardığına göre, hazırlanan taslakta 6831 sayılı Orman Yasası’nın 17. maddesi yürürlükten kaldırıyor. Bu madde, devlet ormanlarında 2011 tarihinden önce toplu yerleşimin bulunduğu, yaylak ve otlak olarak kullanılan alanlarda yerleşim yeri olarak kullanılan yapılara Orman Genel Müdürlüğü’nce el konulmasını öngörüyordu. Bu yapıların işletilmesi, kiralanması veya yıkılması faaliyetleri bu genel müdürlük tarafından üstleniliyordu.

Yeni düzenlemenin gerekçesinde “Bu madde, yayla alanlarındaki sorunlara çözüm olmamış ve yeni sorunları ortaya çıkarmıştır. Sabit kıymete alınan bina ve tesislerin tamamı kiralanamamıştır. Anılan kanun maddesi gereği kullanıcısı tarafından kullanıcı tespit tarihinden itibaren bir yıl içinde kiralanmayan bina ve tesislerin yıkılması gerekli iken sosyal problemler nedeniyle bu bina ve tesisler yıkılamamaktadır” denildi.