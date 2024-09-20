Yaylalarımız için direneceğiz

Haber Merkezi

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Koza Altın İşletmeleri'nin açmak istediği madene karşı açılan davada bilirkişi keşfi yapıldı. Yüzlerce yurttaşın katıldığı keşifte, bölgede maden istenmediği tekrar vurgulayarak projeye tepki gösterdi.

2015’te kayyum atandıktan sonra işleri büyüten Koza Altın, Erdoğan’ın başında olduğu Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesinin ardından projelerine hız verdi. Gümüşhane’de 12 maden projesine onay alan Koza Altın’ın Kürtün ilçesi Yaylalı köyünde açmak istediği kompleks cevher (gümüş, altın, bakır, demir, çinko) madeni için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı verildi. Erzincan İdare Mahkemesi’nde görülen davada, bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi.

SAHİP ÇIKACAĞIZ

Maden açılacak alanda yapılan keşfe yüzlerce yurttaş ellerinde "Maden istemiyoruz, canlılığı savunuyoruz", "Yerin üstü, altından değerlidir", "Yaşam şirketlerin kazancından değerlidir" ve "Dağımızda zehir istemiyoruz" dövizleri ile katıldı. Yurttaşların avukatlarından Haluk Türkmen, madenlerden çıkan cevherden sadece yüzde 2'lik bir payın devlete verildiğini aktardı. Türkmen, "Proje tanıtım dosyasında da birçok eksiklik var. Örneğin bu bölgede hayvancılık yapıldığı, flora ve fauna ile ilgili ciddi bir raporlama yok. Biz bu ülkenin sahibi olarak sorunlarımıza ve vatanımıza sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Hayvancılıkla uğraşan Yaylalı köy sakini Hayrettin Tozlu’nu, Yaylalı köyünde 2 evinin olduğunu ve yapılacak maden çalışmasının evinden 300 metre yukarıda başlayacağını, hem evi hem de hayvanlarıyla ilgili endişe duyduğunu bildirdi.

TERK ETMEYECEĞİZ

Tozlu, ”Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Maden yapılacak yaylada hayvanlarıma bakıyorum, sadece hayvanlarımı düşünmüyorum, bizim doğamız çok kıymetli, çok güzel. Tarıma el verişli bu mükemmel alanda bu katliamcı şirketleri istemiyorum. Zenginler daha zengin olsun diye biz neden yerimizden oluyoruz? Duyarsız yetkililere karşı elimizden ne geliyorsa yapacağız, bu uygulamanın gerçekleşmemesi adına imza kampanyası da başlatacağız ve dava sürecimizi kazanana kadar pes etmeyeceğiz, doğamızı terk etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.