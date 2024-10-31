"Yaylalarımızı talana kurban etmeyeceğiz"

Ordu Mesudiye Derebaşı ve Birebir Yaylası'nda maden ocağı çalışmalarının başlayacağı söylemleri üzerine halk harekete geçti. Şirket görevlileri bölgeye gelince halk da aynı noktaya gitti. Jandarma, çalışmaların yapılacağı noktada güvenlik önlemleri alındı. Halk ve ekoloji örgütleri "Ellerinde doğru dürüst izin belgeleri bile yok yaylaları talan edecekler. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Yüzde 75'e yakını madenlerle işgal edilen Ordu'da neredeyse her gün bir başka alanda maden araması için şirketlerin başvurusu oluyor. Aybastı Perşembe Yaylası’nın ardından bu kez de Mesudiye'de benzer bir durum yaşandı. Tüprag Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, bölgede 4. grup maden çaışmaları için sondaj çalışmalarına başlayacağı duyumları halkı harekete geçirdi.

Şirket yetkililerinin bölgeye geldiğin duyumunu alan halk dün çalışmaların yapılacağı alana gitti. Jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, ellerinde Türk bayrakları tepki gösteren kadınlar "Topraklarımızı şirketlere vermeyeceğiz. Biz topraklarımızı koruyoruz, bizi engellemeyin" dedi.

"YETER ARTIK!"

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel "Yeter artık" diye tepki gösterdi. Adıgüzel, şirketin sadece Orman Genel Müdürlüğü'nden ve bölge müdürlerinden alınmış izinleri olduğunu anımsatarak "Şimdi de Mesudiye Derebaşı ve Birebir yaylasına gelmişler. Hem de ellerinde doğru dürüst izin dahi yok. ÇED kararı, kültür müdürlüğü kararı, DSİ kararı, milli parklar doga koruma kurulu kararı, mera kararı gerekli, Hiçbiri yok. Sadece Orman müdürlüğü izni almışlar. O kurum ile de hesaplaşacağız" dedi. "Siz kimin malımı kime peşkeş çekiyorsunuz" diyen Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Eskiden devlet ormanı milletten korurdu. Şimdi millet ormanı devletten koruyor. Ordu Valimiz Muammer Erol'a da bildirdim. Buradaki durum Perşembe yaylasındaki durumdan farklı değil. Oradaki mahkeme kararı ortada, evraklar eksik, geri dönüşümsüz zararların olmaması için derhal buradaki işlemlere son verin denmişti.

Burada da aynı durum var. Hem de milletin evlatlarını halkın önüne şirketi korumak ve açıkça bir yasadışı işleme aracı olarak oraya koyuyorsunuz. Buna uygun olarak, tüm Ordu ve Mesudiye halkını bu doğa katili alçaklara,uluslararası maden kartellerinin işgaline karşı durmaya, bu haksız hukuksuz işleme karşı vatan savunması yapmaya, yaylaya çağırıyorum."

İZİNLERİ YETERLİ DEĞİL"

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Özbucak ise şunları söyledi:

"15 gün önce de gelmişlerdi. Biz de arkadaşlara dedik ki 'ÇED almaları gerekir, mahkeme kararı var ve izinleri yeterli değil' demiştik. Jandarma ile de görüştük, sonra gittiler. Şimdi yine gelmişler, mahkeme kararları yok sayılıyor. Aynı Aybastı'daki gibi girmeye çalışıyorlar."