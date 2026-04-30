Yaylanın yolu halka kapandı

İlayda SORKU

Taşzemin Madencilik, Ordu Aybastı’ya bağlı Perşembe Yaylası ve Korgan Yaylası arasındaki Turnalık Obası’nı delik deşik etmekte kararlı. Şirket, bölgede daha önce yöre halkının mücadelesiyle durdurulan maden sondaj çalışmalarına yeniden başladı. Bölgeyi ablukaya alan jandarmanın, alana yurttaşların da basının da girişini yasakladığı öğrenildi. Jandarma eşliğinde alana sokulan iş makinelerine karşı bölgeye giden yaşam savunucularının yaylaya girişi engellendi. Mahkeme sürecinin devam ettiğini ve 8 Mayıs’ta keşif gerçekleşeceğini vurgulayan yurttaşlar, çadırlarının da gasp edildiğini dile getirdi.

8 MAYIS’A ÇAĞRI

Yöre halkı, yaşananları BirGün’e şu sözlerle aktardı: “Her taraf abluka altında. Alana giriş çıkışları kapattılar. Bizler ne samanımızı ne hayvanlarımızı hiçbir yere götüremiyoruz. Yaylamıza çıkamıyoruz. Şirketse karşımızda yolları tahrip ederek bölgeyi işgal etmeye devam ediyor. Halkı yaklaştırmıyorlar.”

Öte yandan vahşi madencilik faaliyetlerine karşı direnmek üzere Çobantepesi’nde kurdukları çadıra ilişkin de bilgi veren yurttaşlar, “Bir çadırımız vardı, onu da yıktılar. Bölgede daha önce sürdürdüğümüz ve kazanımla sonuçlandırdığımız mücadeleden kalan çadırımızı kurmuştuk. Jandarma aldığı talimat ile aldı götürdü. Şimdi de karşısında sondaj faaliyetleri yürütüyorlar. 8 Mayıs tarihinde Ordu İdare Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında bilirkişi keşfi gerçekleşecek alanda. Biz de orada olacağız. Toprağını savunan tüm yurttaşları dayanışmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.