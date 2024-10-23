Yaylayı betona boğdular

Haber Merkezi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde kızılçam ormanı içerisinde yer alan ve kentin akciğeri olarak kabul edilen 1800 rakımlı Eğriçimen Yaylası, eski doğal güzelliğini kaybedip, betonlaştı. Son 30 yılda gerçekleşen yoğun betonlaşma havadan da görüntülendi.

Şaşalağan Boğazı ile Yedigözler’den çıkan su kaynaklarının birleşerek oluşturduğu derenin yayladaki çayırlık alandan kıvrımlı şekilde ilerlemesi nedeniyle Eğriçimen ismini alan yayla az sayıda ahşap evden oluşuyordu. Şimdi ise adeta 800 hanelik bir kasabaya dönüştü.