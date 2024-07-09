Yaz Atletizm Oyunları’nın birincisi yapıldı

İBB Spor İstanbul’un yeni atletizm organizasyonu Yaz Atletizm Oyunları, 300 atletin katılımıyla yapıldı. İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’ndeki oyunlarda sporcular, üç ayrı branşta kıyasıya yarıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un atletizm dünyasına kazandırdığı yeni organizasyonu Yaz Atletizm Oyunları’nın birincisi yapıldı. Uluslararası standartlara sahip olan İBB Maltepe Kenan Onuk Pisti’nde koşu, atma ve atlama branşlarında düzenlenen yarışmalarda amatör ve profesyonel olmak üzere toplam 300 sporcu yarıştı.

13 KATEGORİDE MÜCADELE EDİLDİ

Katılımcılar, 13 ayrı kategoride yarıştı. Koşu branşında 100 m erkek, 100 m kadın, 4x100 m erkek, 4x100 m kadın, 4x400 mix, 1.500 m erkek ve 1.500 m kadın; atlamada uzun atlama erkek, uzun atlama kadın, yüksek atlama erkek ve yüksek atlama kadın; atma branşında ise gülle atma erkek ve gülle atma kadın kategorilerinde mücadele edildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu resmî hakemlerinin görev aldığı yarışmalarda fotofiniş sistemi de kullanıldı.

ATLETİZMDE YENİ BİR GELENEK OLACAK

Yarışmaya İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da katıldı. Onur, Spor İstanbul bünyesinde oluşturulan bir koşu takımıyla 4x100 metre bayrak yarışında mücadele verdi. Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Onur, “Yarış çok heyecanlıydı. Hayatımın ilk bayrak yarışını koştum. Bir sonraki yarışa daha da sıkı hazırlanıp katılacağız. Buraya gelen herkes çok keyif alıyor. Spor İstanbul olarak birçok branşta amatör ve profesyonel sporculara yeni yarışma olanakları sunuyoruz, Yaz Atletizm Oyunları’nı da geleneksel bir hale getireceğiz” dedi.