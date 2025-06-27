Yaz aylarında böcek ve kene ısırıklarına dikkat

Yaz mevsimiyle birlikte açık alanlarda geçirilen zaman artarken, doğada bulunan kene, sivrisinek ve diğer haşerelere maruz kalma riski de yükseliyor.

Sivrisinek ısırıkları bazı viral enfeksiyonlara, keneler ise ciddi bulaşıcı hastalıklara yol açabiliyor. Liv Hospital Gaziantep Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Rıza Çam, yaz aylarında artan böcek ve kene ısırıklarına karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla uyarılarda bulundu.



Kene ısırığı ciddi hastalıklara yol açabilir

Özellikle kırsal ve ormanlık bölgelerde vakit geçiren bireylerin en sık karşılaştığı risklerden biri kenelerdir. Keneler, başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) olmak üzere çeşitli bakteriyel ve viral hastalıkların taşıyıcısı olabilir.

Kenelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Rıza Çam, "Keneler çoğu zaman ağrısız ısırır ve fark edilmez. Ancak vücuda tutunmuş bir kene asla çıplak elle çıkarılmamalı, üzerine kolonya, deterjan gibi maddeler dökülmemelidir. Kene tutunmuş ise kişinin kendisi ve bir yakını tarafından hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır. Kene çıkarılsın ya da çıkarılamasın en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı.



Sivrisinek ısırıkları sadece kaşıntı değil

Sivrisinek ısırıkları yazın kaçınılmaz gibi görünse de bazı türler Batı Nil virüsü, dengue, zika ve chikungunya gibi enfeksiyonları taşıyabilir. Türkiye’de nadir de olsa bu tür vakalara rastlandığı bilinmekte.

Uzm. Dr. Çam, "Sivrisinek ısırıklarının oluşturduğu kaşıntı dışında, ateş, baş ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler görülürse mutlaka doktora başvurulmalıdır. Özellikle bağışıklığı düşük bireyler ve çocuklar bu konuda daha dikkatli olmalıdır" açıklamasında bulundu.



Böcek ve arı sokmaları da hafife alınmamalı

Yaban arısı, karınca ve örümcek gibi böceklerin sokmaları, bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara, ciddi vakalarda ise anafilaksiye yol açabilir. Sokma bölgesinde aşırı şişlik, kızarıklık ve nefes darlığı gibi bulgular varsa zaman kaybetmeden acil servise başvurulmalıdır. Bilinen alerjisi olan kişiler, yaz aylarında mutlaka doktor önerisiyle alerji ilaçlarını yanlarında taşımalıdır.

Uzm. Dr. Rıza Çam yaz için koruyucu önerileri söyle sıraladı:

Açık alanlarda uzun kollu, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Piknik, yürüyüş, kamp gibi aktiviteler sonrası mutlaka vücut kene açısından kontrol edilmeli. Keneye çıplak elle müdahale edilmemeli. Hiç vakit kaybetmeden çıkarılmalı. Ev ve çevresi düzenli olarak sinek ve haşere kontrolünden geçirilmeli. Cilt üzerine uygulanabilen sivrisinek kovucu ürünler (repellent) dikkatli ve doktor önerisiyle kullanılmalı. Hayvancılıkla uğraşan ya da kırsalda yaşayan bireyler daha dikkatli olmalı."



Doğayla temas güzeldir ama bilinçli olunmalı"

Yazın sunduğu doğal güzelliklerin tadını çıkarırken, özellikle açık alanlarda geçirilen vakitlerde dikkatli olunması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Rıza Çam, "Isırıklar ve sokmalar basit gibi görünse de ciddi enfeksiyonlar veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Vücudunuzda yeni fark ettiğiniz bir belirti varsa ihmal etmeyin" uyarısında bulundu.