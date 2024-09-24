Yaz geri geliyor

Prof. Dr. Orhan Şen, bugünden itibaren sıcaklıkların artmaya başlayacağını ifade etti.

Orhan Şen sosyal medya hesabından "Yaz geri geliyor" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren sıcaklıklar artmaya başlıyor. İç ve doğu bölgelerde ortalamanın altına inen sıcaklıklar üstüne çıkacak" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıkların artarak yaz değerlerine ulaşacağını belirten Şen, "Hafta sonu Aydıni Manisai Muğlai Hatayi Adana'da aşırı sıcaklar etkili olacak" değerlendirmesini yaptı.

PASTIRMA SICAKLARI DEĞİL

Artan sıcaklıkların "pastırma sıcakları" olmadığını kaydeden Şen, "Pastırma sıcakları Kasım ayında gece sıcaklıklarının düşmesi gerek. Öğlen ile gece aradında 20 derece cıvarında fark olursa pastırma sıcakları denir" ifadelerini kullandı.