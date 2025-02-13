Yaz şehri Mersin’de kar sevinci

Yaz şehri Mersin’de denize 20-25 kilometre uzaklıkta bulunan 500 rakımdaki kırsal mahallelere kadar kar yağdı. Geceden sabaha kadar etkili olan kar vatandaşları sevindirirken, kartpostallıkta görüntüler ortaya çıkardı.

Yılın neredeyse 12 ayı sıcak olmasıyla bilinen sahil kenti Mersin’in Erdemli ilçesinde meteorolojinin uyardığı yağışlı hava etkili oldu. Merkezlerde yağmur olarak düşen yağış, 2 bin rakımdan 500 rakıma kadar kar olarak yağdı. Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan 5-6 yıldır çok az miktarda kar yağan 500 rakımdaki Kösereli Mahallesi olmak üzere Aydınlar, Tozlu, Yağda, Güzeloluk, Toros ve Sarıkaya mahalleleri beyaza büründü. Güne karla uyanan vatandaşlar, yağması için sürekli dua ettiklerini ve dualarının gerçek olduğunu söyledi. Öte yandan kentte kar yağan bölgelerde karayolları ve belediye ekipleri de yol açma çalışmasına başladı.

Geceden itibaren kar yapışının etkili olduğunu belirten Kösereli Mahalle Muhtarı Ali Karakuş, yaklaşık kar kalınlığının 10 santim civarında olduğunu söyledi.

Yöre sakinlerinden Adem Şahin ise, "Kar yağsın diye dua ediyor, yağsın diye bekliyorduk. Çok şükür yağdı daha da yağmasını isteriz. 6-7 yıl sonra ilk defa bu şekilde kar yağdı. Önceki yıllarda yağdı ama çok az yağdı" dedi.

Mahalle sakinlerinden Aziz Geriz’de yıllardır bu şekilde kar yağmadığına dikkat çekerek," Bugün yağdı. İnşallah devamı da gelir, kar berekettir" ifadelerini kullandı.

Kırsal mahallelere ekmek dağıtımı yapan Mehmet Ali Kalay da, "Bu senenin hemen hemen ilk kar yağışı diyebiliriz. Daha önce de yağdı ama bu kadar etkili olmamıştı. Yukarı kısımlarda 20 santime kadar kar var. Daha yukarılarda daha da fazla. Bizimde yol bitti şimdi zincirimizi söküyoruz. Yaylaların ekmeklerini dağıtıp geldik, kimseyi ekmeksiz bırakmadık. Yollar buz, şoförlerimiz dikkatli olsun" diyerek uyarıda bulundu.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu’da kar yağışından kaynaklı kapalı yolun bulunmadığını, sıkıntı yolların bulunduğu bölgede taşımalı eğitimle okula gelenlerin bugün için idari izinli sayılacağını bildirdi.