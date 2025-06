Yaz tatilinde çocuklarla kültürel yolculuk

Birgül BİRBEN

Türkiye’nin çocuklara özel ücretsiz ilk sesli tiyatro platformu Tikutu, yaz tatilinde 2 ile 8 yaş üstü miniklere sanatı ve eğlenceyi bir arada sunuyor. 90 özgün tiyatro içeriğiyle Tikutu, çocukların ekran süresini azaltarak hayal gücünü, dil gelişimini ve yaratıcı düşünme becerilerini destekliyor.

Klasik masallardan özgün hikâyelere, müzikli anlatımlardan yaratıcı tiyatroya uzanan içerikleriyle Tikutu, çocukların yolculuklarda, dinlenme saatlerinde veya doğayla iç içe zamanlarında her an yanlarında. Tikutu’nun kurucularından tiyatro sanatçısı Kemal Kocatürk, “Tiyatro, çocukların kalbine giden en kısa yol. Tikutu’yu kurarken her çocuğun sanata dokunmasını, hikâyelerle büyümesini istedik" dedi.