Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ilk ayrılacak isim belli oldu

Yeni sezonun kadro planlamalarına başlayan Beşiktaş’ta ayrılık gündemi şekillenmeye başladı. Siyah-beyazlı ekipte sezon başında Schalke’den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Taylan Bulut ile yolların ayrılması gündemde.

5 yıllık sözleşme imzalanarak kadroya katılan 20 yaşındaki sağ bek, beklentilerin gerisinde kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın gözüne giremeyen Taylan, son haftalarda maç kadrolarında dahi yer bulmakta zorlandı.

ALMANYA'DAN İLGİ VAR

Genç oyuncu son olarak Türkiye Kupası’nda Kocaelispor karşısında 90 dakika sahada kalırken, bu maçın ardından oynanan 8 resmi karşılaşmada kadroya alınmadı.

Amir Murillo’nun transferi ve Gökhan Sazdağı’nın da rotasyonda yer almasıyla birlikte sağ bek hattında üçüncü seçenek konumuna düşen Taylan Bulut’un ayrılığa yakın olduğu ifade ediliyor. Oyuncunun Almanya’dan bazı kulüplerle temas halinde olduğu öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin yaz transfer döneminde gelecek tekliflere göre nihai kararını vereceği belirtilirken, genç futbolcunun düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta görev alan Taylan Bulut, toplam 536 dakika sahada kalırken 1 asistlik katkı sağladı