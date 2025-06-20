Yaz yağmuruna hazırlıksız yakalandılar

Edirne’de Haziran ayında aniden bastıran yaz yağmuru, kent genelinde etkili oldu. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu şehirde, yağış vatandaşlara kısa süreli serinlik sağladı.

Kentte pazar alışverişi yapanlar yağmura hazırlıksız yakalanınca iş yeri tentelerine sığındı. Bazı vatandaşlar şemsiye kullanırken, kimisi de pazar poşetleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Öte yandan, sürücüler göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çektiler.

Meteoroloji verilerine göre sağanak yağışın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşlar ise yağmur yağışının sevindirici olduğunu belirtti.