‘Yazan Çizen Latif Demirci’ Sergisi Ankara’da açıldı

Oktay EVSEN

İş Sanat’ın 'Yazan-Çizen Latif Demirci' Sergisi, İstanbul’un ardından Ankara’da açıldı. İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde 31 Aralık'a kadar ziyarete açık kalacak sergi, sanatseverleri Türkiye’de mizahın yarım asırlık tarihiyle buluşturuyor. Sergi sanatçının 1975’te başlayan Gırgır döneminden itibaren çizdiği karikatürlerin orijinallerini, yayınlanmış hallerini, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş suluboya çalışmalarını ve çizim defterlerini içeriyor.

Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Yavlum Mithat ve Mirsat, Press Bey gibi unutulmaz kahramanların yer aldığı karikatürler, Nokta ve Yeni Gündem gibi haftalık dergilere çizdiği karikatürler, Hürriyet’te uzun yıllar devam eden günlük birinci sayfa karikatürleri, Batı sanatının önde gelen ressamlarının eserlerini ‘Latifçe’ye çevirerek yeniden çizip boyadığı 'Çeviren Latif Demirci' albümünden çizimler ile Latife Tekin’in Berci Kristin Çöp Masalları romanı için çizdiği özel eserler bu sergide görülebilir.

Serginin küratörlüğünü, sanatçının kızı Yasemin Demirci ile yakın dostu, gazeteci İhsan Yılmaz, tasarımını ise Emre Senan üstleniyor. Türkiye İş Bankası’nın Ulus’taki tarihi binasında hizmet veren İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin içindeki İş Sanat Ankara Sanat Galerisi, pazartesileri hariç her gün saat 10.00-18.00 arasında ücretsiz gezilebilir.