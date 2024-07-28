Yazar Afşar Timuçin, son yolculuğuna uğurlandı

Şair, yazar ve çevirmen Afşar Timuçin, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Cami'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

84 yaşında hayatını kaybeden şair, yazar ve çevirmen Afşar Timuçin, son yolculuğuna uğurlandı.

Timuçin'in oğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ali Timuçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının önemli bir insan olduğunu belirterek, "Afşar Timuçin Türk edebiyatının ve Türk felsefe dünyasının önemli bir ismidir. Bütün çalışmalarını bu topraklardan beslenerek yazmıştır" dedi.

Babasının evrensel değerlere açılacak biçimde verdiği eserlerin etkisini uluslararası düzeyde hala gösterdiğini dile getiren Timuçin, "Onun eserlerinden yeni nesiller de yararlanacak, kendi ufuklarını genişleterek kendi dünyalarını oluşturacaklar" şeklinde konuştu.

Timuçin, babasının yaşamına ilişkin bilgiler vererek, "Babam Azerice de bilmez, hayatında Azerbaycan’a da Gürcistan'a da gitmedi. Bu toprakların insanıdır. İnternette yazanlara inanmayın, kopyala yapıştır biçimde hayatınızı götürmeyin. Sorgulayarak yaşayın. Sosyal medya değil de somut kitaplara yönelin. Bu bizim umutlarımızı artıracak" görüşünü paylaştı.

Afşar Timuçin'in bazı rahatsızlıkları bulunduğunu anlatan Timuçin, "Kalp sorunu yoktu ama yaşam bir yerde size öyle yükler yüklüyor ki kalp yetmiyor artık. Onun da kalbi yaşlılığa bağlı olarak artık yetmedi ve kendisini kaybettik" değerlendirmesini yaptı.

"ŞİİRİ VE EDEBİYATI AYDINLIK HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞTILAR"

Yazar Adnan Özyalçıner ise arkadaşı Timuçin ile aynı lisede okuduklarını belirterek, "Dünyaya aydınlığı şiirin getireceğine inanıyordu. Kendisi 1960 kuşağı şairlerindendi. O kuşak ikinci yeni döneminden sonra toplumcu edebiyatı getiren ekiptir. O bakımdan 1960 kuşağı, şiiri insana, doğaya, dünyaya bakışıyla belirlenmiş ve onu değiştirici dönüştürücü bir şiirdir. Afşar da bunu en güzel yapan şairlerden biriydi. O dönemin şairleri hem eylemci hem de edebiyatçıydı. Yani hem hayatı değiştirmek hem şiiri, edebiyatı aydınlık hale getirmek için çalıştılar" diye konuştu.

Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından Timuçin'in naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

AFŞAR TİMUÇİN KİMDİR?

PEN şiir ödülü usta edebiyatçı, 1939'da Manisa'da dünyaya geldi. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünde başlayan Afşar Timuçin, 1967'de eğitimini tamamlamak üzere Kanada'ya gitti.

Timuçin, 1967'de Montreal Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde lisans eğitimini, 1970'de İstanbul Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1968–1970 yılları arasında Fransızca üzerine eğitim verdi. 1981 yılında doçent, 1992 yılında profesör olan yazar, bir süre Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü başkanlığı görevini yürüttü.

Kocaeli Üniversitesi'nden 2006 yılında emekliye ayrılan Timuçin'in Ataç, Dönem, Milliyet Sanat, Papirüs, Soyut, Yazko, Yelken, Yeni Edebiyat, Yeni Ufuklar ve Varlık dergisinde şiirleri yayımlandı.

Afşar Timuçin, Tuncer Tuğcu ile birlikte hazırladıkları, ilk sayısı 1972 yılının Ekim ayında çıkan Felsefe Dergisi'nin sorumlu yönetmenidir.

İnceleme, araştırma, deneme kitaplarından bazıları:

* Descartes (Descartes'çi bilgi kuramının temellendirilişi), doktora tezi (1972)

* Aristoteles Felsefesi (1976)

* Nazım Hikmet'in Şiiri (1978)

* Özgür Prometheus (1997)

* Aşkın Diyalektiği (2002)

* Ölesiye Sevmek (2003)

* Yeni Şiirimizin Kısa Romanı (2003)

Bazı şiir kitapları şöyle:

* Ey Benim Güzel Sevdalım (1984)

*Bu Sevda Böyle Gider (1992)

* Arınmalar (1993)

* Akşam Türküleri (1996)

* Bulutlar Deniz Kokar (2002)

Romanları

* Yarına Başlamak (1975)

* Gece Gelen Eski Dost (1980)

* Kıyılar Durunca (1983)

Bazır çevirileri

* Kant Felsefesine Giriş (Lusien Goldmann'dan) (1983)

* Eskiçağ Maddecileri (Paul Nizan'dan) (1998)

* Yöntem Üzerine Konuşma (René Descartes'dan Yüksel Timuçin'le) (1998)

* Metafizik Üzerine Konuşma (Leibniz'den) (1999)