Yazar Azra Kohen, katliama uğrayan Filistin halkını hedef aldı

Azra Kohen'e, İsrail'in Refah saldırısında öldürdüğü Filistinli çocukların aileleri için "Çocukları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyuyorlar" sözlerine tepkiler geldi. Kohen'in kitaplarını basan Everest Yayınları "Bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz" açıklamasını yaparak Kohen'i yazar listesinden çıkardı.

'Fi','Çi','Pi' adlı diziye de uyarlanan kitap serisinin yazarı Azra Kohen'in, İsrail'in pazar gecesi Refah'ın batısındaki Tel el Sultan mülteci kampına düzenlediği bombardımanda çoğu kadın ve çocuk 45 Filistinliyi çadırlarında yakarak öldürmesinin ardından yaptığı yorum tepki çekti. Tepki çeken sözlerin ardından Everest Yayınları, Kohen'i yazar listesinden çıkardı.

Kohen, İsrail'in Refah'ta sivillerin kaldığı çadırları bombalaması konusunda kınama paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine yanıt olarak şöyle yazdı:

"Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!"

GEÇMİŞTE DE BENZER İFADELER KULLANDI

Kohen'in, geçtiğimiz dönemde de Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı.

Kohen, o dönemki paylaşımında ise, "Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar..." ifadelerini kullanmıştı.

EVEREST YAYINLARI, KOHEN'İ YAZAR LİSTESİNDEN ÇIKARDI

Azra Kohen'in kitaplarını basan Everest Yayınları, Kohen'i yazar listesinden çıkararak, kitaplarını internet sitesinden kaldırdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan yayınevi "Filistin halkına uygulanan soykırımı lanetliyoruz. En zalim silahlarla, başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere, tüm Filistin halkına uygulanan bu durum insanlık suçudur. Bütün yazarlarımızın da, en ufak bir ama, fakat olmaksızın bizimle aynı görüşte olduğuna inanıyoruz. Bu konuda, bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz" ifadelerini kullandı.