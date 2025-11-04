Yazar Ergün Poyraz'ın tahliyesine itiraz edildi

CHP'den istifa etmesinin ardından AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun şikayetinin ardından tutuklanıp tahliye edilen yazar Ergün Poyraz'ın tahliyesine itiraz edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ekim’de görülen ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen Poyraz hakkındaki tahliye kararına itiraz etti.

Savcılığın itiraz dilekçesinde, "Mevcut haliyle dosyada sanığın savunması alınmadığından, verilen tahliye kararının kaldırılarak sanığın yeniden tutuklanmasına ve bu amaçla hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadelerine yer verildi.

ERGÜN POYRAZ'IN TUTUKLANMASI

Yazar Ergün Poyraz, AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun evinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle 2 Ekim'de tutuklanmıştı.

Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Ergün Poyraz'ın avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu, müvekkilinin ayağının kesilmesi için ailesinden izin istenildiğini ifade etmişti.

Poyraz'ın her gün 4 kez insülin alınması da dâhil olmak üzere çok ciddi sağlık problemleri bulunduğunu ifade eden Buzoğlu, "Poyraz’ın tutuklanması ertesinde 2 gün ilaçları kendisine verilmemiş, basında bu konuya yer verilmesi sonrasında ilaçlarını almaya başlayabilmiştir" demişti.

Poyraz, Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 31 Ekim’de görülen ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.