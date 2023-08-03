Yazar Günhan Kuşkanat hayatını kaybetti

Yazar Günhan Kuşkanat, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Doğan Kitap, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 61 yaşındaki yazar Günhan Kuşkanat'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Doğan Kitap, Günhan Kuşkanat'ın ölüm haberini "Sevgili yazarımız Günhan Kuşkanat’ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine ve yakınlarına sabırlar dileriz" mesajıyla paylaştı.

⚫️ Sevgili yazarımız Günhan Kuşkanat’ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine ve yakınlarına sabırlar dileriz. pic.twitter.com/9BO8sLZ3Ys — Doğan Kitap (@dogan_kitap) August 3, 2023

Günhan Kuşkanat, 1962 yılında İstanbul’da doğdu. İlk kitabı Kış Leylekleri 2005 yılında Doğan Kitap tarafından yayımlandı. Aynı kitapla öykü dalında 2005 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü kazandı.

İlk kitabından sonra romana yönelen yazarın ikinci kitabı Kıyısız Gemiler 2006 yılında, daha sonra Evvel Aşklar Masalı 2008’de, Beni Çocukluğumdan Öp 2012’de, Hiçkimse’nin Anısı Nisan 2016’da yayımlandı. Günhan Kuşkanat, Yeditepe Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu.