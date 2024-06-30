Yazar İrfan Yalçın yaşamını yitirdi

'Fareyi Öldürmek', 'Ölümün Ağzı' ve 'Genelevde Yas' gibi kitaplarıyla tanınan, Türkçe edebiyatın usta romancılarından İrfan Yalçın 90 yaşında hayatını kaybetti.

Yazar İrfan Yalçın, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yaşamı boyunca birçok ödül alan İrfan Yalçın çeşitli tiyatro oyunları da kaleme aldı.

Genelevde Yas adlı romanı ise filme aktarıldı.

Aydın Sayman'ın yönetmenliğini yaptığı İçimdeki İnsan filmi de yazarın Fareyi Öldürmek isimli romanından yola çıkılarak senaryolaştırıdı.

İRFAN YALÇIN KİMDİR?

23 Nisan 1934’te Zonguldak’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

Fransızca öğretmenliği yaptı. 1972 yılında öğretmenlikten ayrılarak İstanbul’da bir kitabevi açtı ve Z Yayınevini kurup yönetti.

Varlık ve Türk Dili dergilerinde yayımladığı şiir, öykü ve çeviri yazılarından sonra, bir süre yazın yaşamına ara verdi.

1959 yılından itibaren hikâye, eleştiri ve çevirileri Varlık, Türk Dili, Soyut, Gelecek, Yeditepe, Yansıma dergilerinde yayımlandı. Yeni Dergi’nin 1968 yılında açtığı bir yarışmada “İnce Memed” eleştirisiyle ikincilik, Milliyet Yayınları 1974 Roman Yarışmasında Pansiyon Huzur (1975) romanıyla ikincilik, Ölümün Ağzı (1979) romanıyla da 1980 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazandı.

Tiyatro oyunları yazdı. Pansiyon Huzur ve Fareyi Öldürmek adlı romanları sahneye uyarlandı. Ölümün Ağzı adlı eseri Rusçaya çevrilerek yayımlandı. Genelevde Yas adlı romanı filme alındı.