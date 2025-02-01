Yazar Mely Kiyak’a Heinrich Mann Ödülü

Kültür Sanat Servisi

Berlin Sanatlar Akademisi'nin edebiyat alanında verdiği Heinrich Mann Ödülü'nü bu yıl Türkiye kökenli Alman yazar Mely Kiyak kazandı. Ödül 25 Mart'ta Heinrich Mann'ın doğum gününden 2 gün önce Berlin Sanatlar Akademisi'nde verilecek. Ödül jürisinin açıklamasında "Kiyak metinleriyle Alman toplumunun önemli entelektüel sesi oldou. Yazar kendini sosyo-politik teşhise ve son derece nadir rastlanan absürt güzel bir komedi anlayışıyla sanatsal diyaloğa adıyor" ifadesi yer aldı.

Açıklamada "Mely Kiyak, Alman diliyle, onun temposuyla, stil düzeyleriyle ve ifade boyutlarıyla oynarken, kesin şekilde algılıyor ve ayrıntılı şekilde betimliyor. Ayrımcılığa ve bağnazlığa karşı duyarlı olan eleştirisi, betimliyor ve aydınlatıyor, ancak bir hesap çıkarmıyor veya üstünlük iddiasında bulunmuyor" denildi.

Türkiye'den Almanya'ya göç eden Kürt bir ailenin kızı olan Mely Kiyak 1976'da Almanya’da doğdu. 2005'te Leipzig Üniversitesi'nde edebiyat eğitimini tamamlayan Kiyak yazar ve serbest gazeteci olarak hayatına devam etti. Kiyak 2012'de Theodor Wolff Ödülü'ne, 2021'de Kurt Tucholsky Edebi Yayıncılık Ödülü'ne ve 2022'de Yayıncı Kadınlar "Christine" Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.