Yazar Nazar Büyüm hayatını kaybetti: Ailesi cenaze programını duyurdu

Agos gazetesi yazarı ve yayıncı Nazar Büyüm, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Ermeni toplumunun tarihi, kültürel belleği ve kimlik meseleleriyel ilgili yazıları ile tanınan Büyüm'ün cenaze programı belli oldu.

Ailesi, Nazar Büyüm'ün ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Babamız, dedemizi kaybettik. Dolu dolu yaşadı. Daha iyi bir dünyayı hayal etti, onun için uğraştı. Biz çocuklarına insan olmayı öğretti. Sayısız insanın hayatında büyük iz bıraktı. Üzüntümüz tarifsiz" denildi.

Açıklamada, ayrıca cenaze programı hakkında bilgi verildi. Buna göre Nazar Büyüm'ün cenaze programı 30 Kasım'da saat 12.00'de Kumkapı Şişli Ermeni Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek.

NAZAR BÜYÜM KİMDİR?

Nazar Büyüm, 9 Nisan 1944'te Everek'te dünyaya geldi.

Bianet'in aktardığına göre, ilkokulu, ortaokul 1. sınıfı Everek'te (Develi,Kayseri) okudu. 1957-62 arasında İstanbul Bağlarbaşı'ndaki Surp Haç Tıbrevank'ta orta-lise öğrenimini yatılı gördü.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi mezunu. 1967-70 arasında Eczacıbaşı ilaç fabrikası ilmi bürosunda mütercim tercüman olarak çalıştı.

Haziran 1972'de Manajans'ta metin yazarlığına başladı. 1975'te Ersin Salman, Zafer Ataylan, Hasan Parkan'la birlikte, Ajans Ada'nın kuruluşunda yer aldı. 1980 sonunda ayrıldı. Aynı yıl Adam Yayınları'nı, ertesi yıl Anadolu Yayıncılık'ı kurdu.

Adam Yayınları, aralarında Nâzım Hikmet'in, Oktay Rifat'ın, Melih Cevdet Anday'ın, Orhan Veli'nin, Aziz Nesin'in, Memet Fuat'ın, Server Tanilli'nin, Yaşar Kemal'in yer aldığı pek çok şair ve yazarın bütün eserlerini, Anadolu Yayıncılık ise Yurt Ansiklopedisi'ni, Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi'ni yayımladı.

12 Eylül 1980 darbesi TDK'yi de kapatınca, o kurumun 35 yıl yazmanlığını yürütmüş olan Ömer Asım Aksoy başkanlığında bir heyete hazırlatılan Ana Yazım Kılavuzu o karanlık dönemde yapılan anlamlı işlerinden biri olarak tarihe geçti.

Walt Disney Company ile imzalanan anlaşmalar çerçevesinde yayımlanan Benim İlk Ansiklopedim, Bilgi Dünyasına Yolculuk gibi kaynak yayınlar ise Anadolu Yayıncılık'ın işi.

1986'da Selahattin Beyazıt ve Osman Kavala ile Ana Yayıncılık'ı kurarak AnaBritannica Genel Kültür Ansiklopedisi'ni yayımlamaya başladı. Temel Britannica ile Britannica Compton's ansiklopedileri de Ana Yayıncılık çatısı altında yayımlandı.

Yazıları, "Dönüp Baktığımda" adıyla kitap olarak Agos'ta yayımlandı.