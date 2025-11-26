Yazar Osman Bozkurt toprağa verildi

Artvinliler Hizmet Vakfı önceki dönem yönetim kurulu üyesi ve danışma kurulu üyesi Osman Bozkurt hayatını kaybetti.

Bozkurt’un cenazesi, 25 Kasım Salı günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki törenin ardından Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

OSMAN BOZKURT KİMDİR?

Osman Bozkurt 1956 Artvin Ardanuç’ta doğdu. İlkokulu bulunduğu bölgede, Orta öğrenimini Ankara’da, yükseköğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümlünde tamamladı. Şiir, söyleşi, deneme-eleştiri ve öyküleri, çeşitli sanat- edebiyat dergileri ile BirGün ve Evrensel gazetelerinde yayınlandı. Gerçek Sanat Dergisi Yayın Kurulu üyeliği, Yayın yönetmenliği ve bir dönem Umut Radyoda söyleşi programları yaptı. Romanya’da ŞOAPTA VISELOR / Düşlerin Fısıltısı, adıyla 2018’de yayımlanan şiir kitabı uluslararası “Olt Nehrinin Gökleri” ödülüne, Kar Edebiyat tarafından “Şaire ve şiire vefa” ödülüne değer görüldü. Şiirleri bu kapsamda İngilizce, İspanyolca, Rusca, Özbekçe, Hintçe, Romence ve Makedonca’ya çevrildi.

Osman Bozkurt’un yayımlanan eserleri arasında Kumdaki Resim (1995), Değiniler (1996), Umutlu Söyleşiler (1998), Düşlerin Gölgesi (2000), Üzerime Yağıyorsun (2006), Göçebe Yazılar (2008), Buluşma (2010), Günler Dilsiz (2013), Bir Portre Afşar Timuçin (2014), Düşlerin Fısıltısı (2018), Şiir Evreni (2019), Bahane (2021) ve Edebiyatımızda Ruşen Hakkı (2021) bulunuyor.

Ayrıca çeşitli ortak biyografi ve antoloji çalışmalarında da yer aldı. Bozkurt; TYS, BESAM, Edebiyatçılar Derneği ve Artvinliler Hizmet Vakfı üyesiydi.