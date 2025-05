Yazar Özlem Topaloğlu Özdemir, ‘Filius: Kaos Tanrısı’nı anlattı: Kurtarıcının kendisi olabiliriz

Buse İlkin YERLİ

İyiliğin zayıflık değil, direnç olduğunu hatırlatan bir anlatı… Özlem Topaloğlu Özdemir, ilk romanı ‘Filius: Kaos Tanrısı’ ile okurların karşısına çıktı. Antarktika’dan İstanbul’a, Kaliforniya’dan Tokyo’ya uzanan bu küresel anlatı; kadın karakterlerin önderliğinde kötülüğe karşı yürütülen kolektif bir iyilik mücadelesini merkezine alıyor.

Özdemir’le yazarlık sürecini, felsefi alt yapısını, alegorik yapıları ve “kurtarıcıyı dışarda değil içimizde arama” fikrini konuştuk.

Sizi bu hikâyeyi yazmaya iten temel motivasyon neydi? Hikâye ilk ne zaman zihninizde belirdi?

Beni bu hikâyeyi yazmaya iten temel motivasyon dünyanın her geçen gün daha kötü bir geleceğe sürüklendiğini görmem ve buna eylemsiz kalmanın verdiği rahatsızlıktı. Sadece kendi ülkemizde değil tüm dünyada gelişen ve birbirini zincirleme olarak tetikleyen olaylar dizisinin içerisindeyiz. İyi insanlar olarak bir şeylerin savunucusuyuz ama tüm haksızlıkların savunucusu değiliz. Fakat buna karşın kötü insanlar aynı tarafta birleşmiş güçlenmiş durumda. Bizse farklı dinler, diller, siyasi ideolojiler, aynı dinin içinde farklı mezhepler derken bölünmüş hatta güçsüzleşmiş durumdayız. İyi yönlerimizi eyleme dökemiyor olmamız ve aynı amaç için birleşemiyor olmamız dünyayı kaotik bir yer olmaya itiyor. Bunun akabinde ise sürekli üzerinde düşündüğüm kolektif bir iyilik bilinci aşılama arzum ve çabam beni bu kitabı yazmaya yöneltti. Fikirlerimi nasıl daha çok bir kitleye ulaştırabilirim diye düşündüğümde de yeteneğimi kullanmaya karar verdim ve kitabı yazmaya başladım.

Roman birçok farklı coğrafyada geçiyor: Antarktika’dan Tokyo’ya, İstanbul’dan Kaliforniya’ya… Bu mekânları seçmenizin özel bir nedeni var mıydı? Mekânlar kurguya nasıl hizmet etti?

Öncelikle kitabımı yazmaya başladığımdaki ilk amacım tüm dünyada okunabilmesini sağlamaktı. Bu amaçla yola çıktığım için ve aynı düşüncede olan farklı kadınları birleştirmek istediğim için de 7 kıtada belirli ülkeleri odağıma aldım. Bunlar hem kendi içinde ilginçlikler barındıran hem de dünyayı bir şekilde yönetim şekilleri ve uygulamalarıyla etkileyen ülkelerdi. 11 ülkede patlak veren ama çevre ülkelere de yayılan farklı temalarda olayları anlattım. Bu olayların içerisinde yer alan farklı din, dil, ırk, inanç, siyasi ideoloji ve toplumsal rollere sahip kadınların uyanışlarını ve bu karanlık olaylara karşı başlattıkları iyilik mücadelesini konu edindim. Öncelikli amaçlarımdan biri de nerede okunursa okunsun oradan yazılmış gibi görünmesini istememdi.

COĞRAFYALAR FARKLI KÖTÜLÜKLER AYNI

Mekânlar kurguya öncelikle çeşitlilik ve farklılık katıyor. Bu kadar farklılığın içerisinde hatta farklı coğrafyaların, kültürlerin içerisinde yaşadığımız kötülüklerin aynı olduğunu bize gösteriyor. Aynı zamanda nerede yaşarsak yaşayalım aslında güvenli bir alanımızın gerçekte olmadığını, kolektif bir iyilik mücadelesine odaklanmazsak hepimizin aynı kötü sonla yüzleşeceğini bize anlatıyor.

Farklı kültürlerde geçen bu anlatı üzerinden vermek istediğiniz ortak mesaj nedir? Tüm bu karakterlerin yaşadıkları, insanlığa dair ne söylüyor sizce?

Kitabı okuduğunuzda bazıları kendi hayat hikâyenizle özdeşleşen hikâyeler olacak, diğerleri ise sizin hayat tarzınızla, kültürünüzle, inançlarınızla, tercihlerinizle örtüşmeyecek. Ama bu farklılığa rağmen o karakterlerin de hayatını merak edeceksiniz ve onların da bu kaotik ortamdan sağ çıkmasını, orada meydana gelen kötülüğü sonlandırmasını, başarmasını isteyeceksiniz. İşte bu durum tam da bize içinde yaşadığımız dünyayı anlatıyor. Belki birbirimizi gerçekte hiç tanıyamayacağız, göremeyeceğiz, konuşamayacağız ama aynı amaç için mücadele edebilir ve istediğimiz ortak geleceği birlikte inşa edebiliriz. Bunun için kurtarıcı beklememize gerek yok, dünyayı değiştirebilme gücü içimizde. Kurtarıcının kendisi olabiliriz.

Kitabın merkezinde iyilik ve kötülük arasındaki kadim çatışma var. Bu çatışmayı felsefi açıdan nasıl konumlandırdınız? Etkilendiğiniz felsefi akımlar veya düşünürler oldu mu?

Kitabın merkezindeki iyilik ve kötülük çatışması, bana göre insanın iç dünyasındaki en kadim ve evrensel mücadele. Bu çatışmayı sadece dışsal bir savaş olarak değil, bireyin kendi içindeki ahlaki hesaplaşma, vicdan, inanç ve özgür irade arasında yaşadığı derin bir süreç olarak konumlandırdım.

Felsefi açıdan ise bu ikiliği sorgularken hem Doğu hem Batı düşüncesinden etkilendim. Nietzsche'nin "iyi" ve "kötü" tanımlarının aslında toplumların değer yargılarıyla şekillendiği düşüncesi ile Dostoyevski'nin insanın karanlık yanına dair derin psikolojik çözümlemeleri, bana önemli bir zemin sundu.

Fakat kitabımda felsefeyi kuramsal değil, karakterlerin inançları, seçimleri ve yaşadıkları dönüşüm üzerinden hissettirmeyi amaçladım. Çünkü bana göre iyilik ve kötülük, soyut kavramlar değil; insanın her günkü küçük kararlarında, sessiz kalışlarında, itirazlarında ya da dayanışmalarında şekillenen canlı bir süreç. Kitapta bu çatışmayı, yalnızca bireysel değil, toplumsal ve hatta küresel ölçekte ele alıyorum.

KÖTÜLÜK UZAKTA DEĞİL BAZEN İÇİMİZDE

Sizi özellikle “iyilik” kavramına odaklanmaya iten neydi? Bugün dünyada bu kavram neden bu kadar zayıfladı sizce?

İnsanın yaratılış hikâyesinde bile iyilik ve kötülük birlikte anlatılır. Âdem ile Havva’nın oğulları Kabil ve Habil'in hikâyesi, neredeyse tüm toplumların ortak hafızasında yer edinmiştir. Kabil’in kıskançlıkla kardeşini öldürmesi, bize kötülüğün sadece “uzaktaki düşman” değil, en yakınımızda, hatta içimizde olabileceğini öğretir. Çocukluğumuzdan itibaren bize gösterilen, öğretilen, izletilen hikâyeler çoğunlukla bu fikri pekiştirir: Kötülük güçlüdür iyilik ise saftır, savunmasızdır, hatta çoğu zaman kaybetmeye mahkûmdur. Ama gerçekten öyle mi?

Ben her insanın içinde hem iyilik hem kötülük olduğuna inanıyorum. Ancak hangi yönümüzü besleyeceğimiz; ailemize, yaşadıklarımıza, eğitimimize, içinde bulunduğumuz sisteme, yönetime ve hatta dünyanın genel düzenine bağlı olarak şekillenir. İyilik çoğu zaman küçük yaşlarda temellenir, ama toplumsal ve siyasi koşullar bu temeli sarsabilir, dönüştürebilir ya da bastırabilir.

Bugün kötülük yalnızca yaygınlaştırılmıyor, aynı zamanda özendiriliyor. Zorluklar, adaletsizlikler, eşitsizlikler karşısında insanlar kötülüğe yöneliyor çünkü bu, onlara güçlü olmanın, kazanmanın yolu gibi gösteriliyor. Dini inançlarımız, gelenek ve göreneklerimiz dahi bu noktada bireysel kurtuluşa odaklanmış durumda. Cennete gitmek ya da günahlardan arınmak için iyilik yapar olduk, oysa iyiliği seçmek demek en başta kötülük yapmamayı seçmek demektir.

Ne yazık ki günümüzde iyilik; saf olmak, güçsüz kalmak ya da pasif durmak gibi algılanıyor. Oysa ben romanımda da bunu sorguluyorum: İyi olmak zayıf olmak değildir. Güçlü ve iyi bir insan olunabilir. İyi olup yönetmek, adaletli olmak, zengin olmak, etkili olmak mümkündür. İyilik bir geri çekilme değil, bilinçli bir duruştur.

Bizler geçmişte iyi insanların dünyayı değiştirebildiği hikâyelerle büyüdük. Ama çoğu zaman kendimizi bu hikâyelerin içinde yer alacak biri olarak göremedik. Oysa iyilik sadece hayal edilen bir kavram değil sorumluluk alınırsa, kararlılıkla sahip çıkılırsa bir eyleme, bir değişim gücüne dönüşebilir. Ve ben bu değişimin hâlâ mümkün olduğuna inanıyorum.

KÖTÜLÜK SİSTEMATİK VE PLANLI YAPILARDAN BESLENİYOR

Eserde karanlık bir tarikatın kötülüğü örgütlediğini görüyoruz. Bu yapı alegorik bir anlatım mı? Günümüz gerçekliğine bir eleştiri içeriyor mu?

Eserdeki tarikat yapısı, elbette sadece kurguya ait değil; aynı zamanda alegorik bir anlatım. Bu karanlık yapı, günümüz dünyasında bireyleri baskılayan, yönlendiren, sorgulamaktan uzaklaştıran tüm sistemlerin bir sembolü. Bu bir tarikat olabilir, siyasi bir güç, medya manipülasyonu ya da bireyin düşünce özgürlüğünü kısıtlayan herhangi bir ideoloji de olabilir. Ben bu yapıyı özellikle “örgütlü kötülüğün” temsili olarak kurdum. Çünkü kötülük, çoğu zaman rastgele bireysel eylemlerden değil, sistematik ve planlı yapılardan beslenir.

Aynı zamanda bu yapı, günümüz gerçekliğine doğrudan bir eleştiridir. İnsanların inanç sistemleri üzerinden nasıl kontrol altına alınabildiğini, korkularının nasıl yönlendirildiğini ve kurtuluş vaadiyle nasıl esarete sürüklendiğini gözlemliyoruz. Bu sadece dini yapılarla sınırlı değil; bazen bir ekonomik düzen, bazen bir devlet politikası, bazen de sosyal medyadaki görünmez baskılar şeklinde karşımıza çıkıyor.

Ben romanımda bu yapıyı; bireyin özgür iradesine, vicdanına ve Tanrı’yla olan doğrudan bağa karşı kurulmuş bir engel olarak kurguladım. Karakterlerimin bu yapıya karşı verdiği mücadele, aslında insanın kendi içsel karanlığıyla ve dış dünyadan gelen baskılarla yüzleşmesidir. Dolayısıyla evet, bu yapı hem alegoriktir hem de yaşadığımız gerçekliğe güçlü bir eleştiri taşır.

Karakter yaratım sürecinizde ilham aldığınız kişiler ya da olaylar oldu mu?

Elbette. Sanırım birçok yazar gibi benim de yıllarca gözlemlediğim karakterlerden, izlediğim içeriklerden, etkilendiğim kitaplardan çokça izler taşıyor. Ama bu karakterler belirli bir kişiden ziyade, hayatın içinde inançlarını sorgulayan, dünyaya neden geldiğini düşünen, adaletsizlik karşısında sessiz kalamayan insanlardan ilham aldı.

Bir anneyle konuşurken gözlerinde gördüğüm endişe, bir haber programında izlediğim adaletsizlik, bir öğrencinin hayallerini gerçekleştirme çabası, savaşın ortasında bir çocuğun yüzündeki korku… Tüm bunlar karakterlerimin ruhuna işledi diyebilirim. Özellikle farklı ülkelerden gelen kadın karakterleri kurgularken, onların ait oldukları toplumlarda karşılaştıkları kültürel baskılar, inanç çatışmaları ve bireysel mücadeleleri büyük bir dikkatle araştırdım. Çünkü bu karakterler sadece bireysel değil, aynı zamanda kolektif bir hafızayı da taşıyorlar.

Benim için karakter yaratmak, bir “kurgu” değil, bir “yansıma” süreci. İçimizde bastırdığımız ya da dile getirmeye cesaret edemediğimiz pek çok duygu, karakterlerimin hikâyeleriyle görünür hale geliyor.

“HİKÂYENİN GÜCÜ BENİ İÇİNE ÇEKTİ”

Yazım süreciniz nasıldı? Yazarken belli rutinleri takip eder misiniz?

Yazım sürecim oldukça disiplinliydi. Tam bir yıl boyunca, yoğun bir çalışmayla şekillenen bir süreçti bu. Elbette her gün yazmak için aynı motivasyonu bulmak kolay olmadı ama hikâyem beni öyle güçlü bir şekilde içine çekti ki, ben de yazmayı bırakamadım. Öncelikle olayların geçtiği yerleri, karakterleri ve tarihsel arka planı oluşturdum. Hikâyenin ana hattından sapmamak için bir yol haritası çıkardım ve bu plana mümkün olduğunca sadık kaldım. İlk taslağı tamamladıktan sonra, karakter derinlikleri ve olay kurguları üzerine yeniden çalıştım. Son olarak da editoryal süreci bizzat yürüttüm. İçime sindiği noktada yayınevlerine göndermeye başladım ve kabul süreci yaklaşık bir yıl sürdü. Ardından İngilizce çeviri sürecine geçtim. Bu kısmın hazırlanması ve kitabın yurtdışında satışa sunulması da yine yaklaşık bir yılımı aldı. Uzun, emek isteyen ve sabır gerektiren bir yolculuktu. Ama her dakikasına, her mücadelesine değdi. Şimdi ikinci kitabımı yazmak için sabırsızlanıyorum.

Fantastik kurgu alanında sizi en çok etkileyen yazarlar ya da kitaplar hangileri oldu? Bu romanı yazarken edebi yönden sizi etkileyen biri var mıydı?

Fantastik kurgu alanında beni en çok etkileyen yazarların başında J.R.R. Tolkien ve Neil Gaiman geliyor. Tolkien'in dünyayı sıfırdan kuran detaycılığı, dil yaratımı ve iyilik-kötülük mücadelesini mitolojik bir derinlikle işlemesi beni her zaman büyülemiştir. Gaiman ise modern dünyayı fantastikle harmanlayışı, inanç, kimlik ve içsel karanlık gibi temaları zekice işleyişiyle benim için ilham verici oldu.

Yine de bu romanı yazarken tek bir yazardan etkilenmekten çok, edebiyatın farklı disiplinlerinden ve farklı kültürlerin mitolojik altyapılarından esinlendim. Romanımda yalnızca fantastik bir dünya değil, aynı zamanda din, inanç, toplumsal yapı ve bireyin varoluş soruları da yer alıyor. Bu nedenle yalnızca fantastik değil; felsefi ve sosyolojik metinler de yazım sürecimde beni oldukça besledi.

Kitap için nasıl geri dönüşler aldınız? Okurlardan gelen yorumlar arasında sizi çok etkileyen ya da şaşırtan bir geri bildirim oldu mu?

Yazım sürecim boyunca beni motive eden birçok şey oldu. Özellikle bazı olaylar, anlattığım konularla ilgili yaşanan garip rastlantılar ya da mekânlarla ilgili tesadüfler öylesine çarpıcıydı ki, çevremdeki insanlar da bu “denk gelişlere” tanık olduğunda hepsi birer işaret gibi geldi bana. Hatta daha taslak aşamasında kitabı okuyan arkadaşlarımın da benzer deneyimler yaşamaya başlaması, anlatmakta olduğum hikâyenin sadece kurgusal değil, bir anlamda kolektif bir enerjiyle yazıldığını hissettirdi. Bu atmosfer beni yazmaya daha da bağladı.

SADECE HİKÂYE DEĞİL AYNI ZAMANDA BİR AYNA

Kitap yayımlandıktan sonra ise gelen yorumlar beklentimin çok ötesindeydi. En çok “elimden bırakamadım” cümlesini duydum. Bazı okurların kitabı ikinci kez hatta üçüncü kez okuduklarını söylemeleri beni çok etkiledi. Özellikle kadın okuyucuların, karakterlerden biriyle mutlaka bir bağ kurmaları ve bu karakteri sanki kendi iç sesleri gibi sahiplenmeleri, kitabın asıl amacına ulaştığını gösterdi bana. Çünkü bu kitap yalnızca bir hikâye değil, aynı zamanda bir ayna.

En çok şaşırdığım yorumlardan biri ise bazı okuyucuların, dilimi son derece akıcı ve edebi bulmalarıydı. Hatta benzetildiğim yazarlar belki de dünyada kendimi yan yana koymayı hayal dahi edemeyeceğim kişilerdi. Bu tür yorumlar, hem bir yazar olarak içsel yolculuğuma güç kattı hem de anlatmak istediklerimin kalplere ulaşabildiğini görmek açısından benim için büyük bir armağan oldu.

Kitap için devam hikâyesi planlıyor musunuz? Ya da önümüzdeki süreçte sizden başka kitaplar okuyacak mıyız?

Evet, kesinlikle aydınlık kısmı anlattığım bir devam hikâyesi de olacak. Fakat son zamanlarda bir konu beni çok heyecanlandırdı, bu kitabın bir ön hikâyesi olabilir diye de düşündüm ama bağımsız da olabilir. Henüz bu konuda net değilim ama önümüzdeki süreçte benden başka kitaplar da okuyacağınızı söyleyebilirim.