Yazar Pınar Kür hayatını kaybetti

Çağdaş edebiyatın önde gelen yazarlarından Pınar Kür, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kür'ün yaşamını yitirdiğini, sunucu ve ses sanatçısı Yekta Kopan duyurdu.

Kopan, "Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak." dedi.

PINAR KÜR KİMDİR?

Pınar Kür, 15 Nisan 1943'te Bursa'da doğdu. Öğrenimini önce Robert Kolej, ardından Queens College (New York) ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Paris Sorbonne Üniversitesi'nde gerçekleştirdi.

Kür, 1971‑1973 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda dramaturg olarak görev aldı. Akademik kariyerine İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nda İngilizce okutmanı olarak başladı, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı

Yazın hayatına 1971’de Dost dergisinde yayımlanan öykülerle adım atan Kür, özellikle 1979’da yayınlanan “Yarın Yarın” adlı romanıyla dikkat çekti. Edebiyatta güçlü kadın temalarıyla tanınan sanatçı, 1984 yılında Sait Faik Hikâye Armağanı’na layık görüldü.

Pınar Kür, akademisyen ve çevirmen olarak da Türkiye edebiyatına katkı sundu.