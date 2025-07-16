Yazar Pınar Kür yaşamını yitirdi

Kültür Sanat Servisi

Akademisyen, edebiyatçı, çevirmen Pınar Kür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pınar Kür’ün hayatını kaybettiğini duyuran Yekta Kopan, "Pınar Kür’e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı… Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde" ifadelerini kullandı.

1943 yılında dünyaya gelen Pınar Kür, sadece edebiyat alanında değil, çeviri ve akademik çalışmalarıyla da tanınıyordu. Yazdığı romanlarda kadın kimliği, bireysel özgürlükler ve toplumsal eleştiriyi ön plana çıkaran Kür, cesur dili ve özgün anlatımıyla edebiyat dünyasında önemli bir yere sahipti.

Kür’ün kaleme aldığı eserler arasında Yarın Yarın, Küçük Oyuncu, Asılacak Kadın, Bitmeyen Aşk, Bir Cinayet Romanı ve Hayalet Hikâyeleri gibi dikkat çeken romanlar bulunuyor. Kadın karakterlerin iç dünyasını derinlikli şekilde ele alan Kür, toplumsal normlara karşı cesur yaklaşımıyla da edebiyat eleştirmenlerinin övgüsünü kazandı.