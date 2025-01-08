Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri (75), hayatını kaybetti.

Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri’nin vefat haberini aldık, üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/ELKblI1C0U — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 8, 2025

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Selim İleri'nin ölüm haberini duyurarak başsağlığı diledi.

İmamoğlu mesajında "Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri’nin vefat haberini aldık, üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.