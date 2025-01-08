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Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan yazar Selim İleri bu sabah yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İleri, akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 08.01.2025 19:02
  • Giriş: 08.01.2025 19:02
  • Güncelleme: 08.01.2025 19:13
Kaynak: Haber Merkezi
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri (75), hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından Selim İleri'nin ölüm haberini duyurarak başsağlığı diledi.

İmamoğlu mesajında "Yazar, senarist, eleştirmen Selim İleri’nin vefat haberini aldık, üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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