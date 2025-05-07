Yazar Süha Oğuzertem yangında hayatını kaybetti

Eleştiri yazarı Süha Oğuzertem, İstanbul'da yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Yangın, dün akşam saat 19.30 sıralarında Kadıköy'de Zühtüpaşa mahallesi Aktepe sokakta bulunan 10 katlı binanın 1'inci katında çıktı.

Binadan duman çıktığını görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında evde yalnız yaşadığı öğrenilen eleştiri yazarı Süha Oğuzertem (65) dumandan etkilendi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Oğuzertem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar Süha Oğuzertem'in cenazesi, dün gece saatlerinde Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Cenaze otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.Yazar Oğuzertem'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

SÜHA OĞUZERTEM KİMDİR?

Süha Oğuzertem, Indiana Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nden yüksek lisans ve doktor derecelerini aldı. 1998-2007 Yıllarında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nün yüksek lisans ve doktora programlarında dersler verdi.

2008-2015 yıllarında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde çalıştı. Bir süre Yüksek Lisans Programı ile Türk Dili Birimi'nin direktörlüğünü üstlendiği öğrenildi.