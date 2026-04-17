Yazar Tacim Çiçek'ten iki yeni kitap

Öteki Yayınevi etiketiyle Şubat 2025’te okuruyla buluşturulan Bela Mıknatısı adlı romanının 2. baskısı (Mart 2026) Doğu Kitabevi’nden çıkan Tacim Çiçek’ten iki yeni kitap daha geldi.

Tacim Çiçek’in kaleme aldığı kitaplardan ilki kısa bir anlatı/roman… Ubuntu Güneşi (1. Baskısı Ubuntu Yayınları, Nisan 2026) adını taşıyor.

Diğeri de Yaralı Coğrafyalar Kitabı adını taşıyor. (Nisan 2026, Ubuntu Yayınları) Adını, yazarın, Sanat ve Hayat Dergisi’nin 2003’te düzenlediği Cigerxwin Halkların Kardeşliği Yarışması’ndan ikincilik ödülü alan yayımlanmamış dosyasından aldı.

Kitap, Tırpandır Ellerimiz Acıya (Mayıs 1989, Gerçek Sanat Yayınları), Süremez Daima Hükmü Acının (Aralık 1991, Seçki Yayıncılık), Gülyaşam (Şubat 1993, Aykırısanat Yayınları) adlı yayımlanmış şiir kitaplarından ve Yaralı Coğrafyalar Kitabı ile Bir Avuç Sevda Şiiri adlı yayımlanmamış dosyalardan oluşuyor.

Bazı şiirleri, Grup Munzur Ekrem Ataer, Süleyman Turan, Ferhat Tunç, Umut Akkuş ve Sabahattin Sel tarafından bestelenen Çiçek, 1996’da İzmir Evrensel Kültür Merkezi’nde yaptığı “Şiir ve İdeoloji” başlıklı konuşmasında; şiiri bıraktığını açıklamıştı. 30 yıl aradan sonra, dönem şiiri olduğunu belirttiği çalışmalarını bir kitapta toplamasını, şiirle başladığı edebiyat yolculuğunun da görünür olmasını istemesinin bir sonucu olduğunu söylüyor.