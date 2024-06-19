Yazar ve sanatçılardan kayyuma tepki yağdı

Haber Merkezi

Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına aralarında sanatçıların ve yazarların olduğu 115 isim, ortak bir yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Yazarlar ve sanatçılar açıklamalarında, kayyım uygulaması için ‘‘Hakkari halkıyla birlikte bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesi ve anayasanın ağır biçimde ihlalidir’’ dedi. 115 imzalı açıklamada, Hakkari Belediyesindeki kayyım uygulamasına son verilmesi talep edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanması, Hakkari halkıyla birlikte bütün yurttaşların seçme ve seçilme hakkının çiğnenmesi ve anayasanın ağır biçimde ihlalidir. Ülkenin barış ve refah içinde yaşama umuduna darbe indiren, hemen tüm toplum kesimlerinin hukuksuz bulduğu kayyım uygulamalarının süreklilik kazanacağına dair açıklamaları kabul edilmez buluyoruz.

Anayasaya göre, bütün yurttaşların eşit sahip olduğu, dokunulmaz bir hak olan seçme hakkına saygı gösterilmeli, Hakkari’ye atanan kayyım derhal geri çekilmeli, demokrasi ve hukukla hiçbir biçimde bağdaşmayan tüm kayyım uygulamalarına son verilmelidir.”