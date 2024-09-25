Yazarımız, dostumuz Turan Eser hayatını kaybetti

BirGün yazarı Turan Eser, İsviçre’nin Basel kentinde tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

Eser, bir süre önce akciğer kanserine yakalanmıştı.

Alevi toplumunun önde gelen aydınlarından biri olan Eser, Alevi-Bektaşi inancına yönelik sosyo-kültürel araştırmalarının yanı sıra 10 yılı aşkın süredir BirGün’de köşe yazıları yazıyordu.

Kıymetli dostumuz Eser’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

BASEL CEMEVİ'NE ÇAĞRI YAPILDI

Turan Eser için İsviçre'nin Basel kentinde bulunan Basel Cemevi'nde toplanma çağrısı yapıldı.