Yazarımız Gözde Bedeloğlu, Kutlu Adalı Onur Ödülü’ne layık görüldü

BirGün gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu, Kutlu Adalı Basın Ödülleri kapsamında Kutlu Adalı Onur Ödülü’ne layık görüldü.

HABER MERKEZİ

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Kutlu Adalı Basın Ödülleri kapsamında, ödül almaya hak kazanan basın emekçileri açıklandı. Yazarımız Gözde Bedeloğlu da Kutlu Adalı Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımı ile Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığında toplanan seçici kurul, birçok kategoride başarı gösteren basın emekçilerini ödüllendirdi. Basın-Sen tarafından yapılan açıklamada, ödül töreninin yeri ve tarihinin ileriki günlerde açıklanacağı belirtildi.

23'üncü Kutlu Adalı Basın Ödüllerine layık görülenlerin tam listesi ise şöyle;

» Kutlu Adalı Onur Ödülü:

Gözde Bedeloğlu

» Basın-Sen Özel Ödülü:

Christos Christofides

» Mesleğe emek verenler:

İsmet Özgüren, Selda İçer, Cenk Mutluyakalı, Mehmet Levent, Levent Kutay

» Basın Emekçisi Ödülleri:

Ebru Akgür Pehlivan (BRT), Orhan İsmailoğlu (Kıbrıs Türk Haber), Kenan Doğu (Kıbrıs Gerçek),Emine Yüksel (Bugün Kıbrıs), Ahmet İkidereli (Havadis), Meltem Hasipoğlu (Mesarya Ajans)

» Genç Basın Çalışanları Teşvik Ödülleri:

Ahmet Karagözlü (Bağımsız Kıbrıs), Serap Şahin (Yenidüzen), Timuçin Yıldırım (TAK), Yağmur Çal (Kıbrıs Genç TV), Nurgül Ece (Kıbrıs Postası), Bahadır Ayna (Haber Kıbrıs)

» Hakan Çakmak Kültür ve Sanat Ödülü:

“Tartüf 24” ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu



» Spor Basınına Hizmet Ödülü:

Yücel Hatay

» Spor Basın Ödülü:

Necati Külahlılar (Halkın Sesi).

EVİNİN ÖNÜNDE KATLEDİLMİŞTİ

Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı’nın 1996 yılında öldürülmesiyle ilgili, suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Adalı, Mart 1996’da St. Barnabas Manastarı’nın soyulmasıyla ilgili yazısından sonra tehdit mesajları almaya başlamış ve Temmuz 1996’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla katledilmişti.