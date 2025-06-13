Yazarımız Gözde Bedeloğlu, Kutlu Adalı Onur Ödülü’nü aldı

Gazeteci-yazar Kutlu Adalı’nın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen 23’üncü Kutlu Adalı Ödülleri, Lefkoşa’da düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. 6 Temmuz 1996’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Adalı’nın anıldığı gecede, araştırmacı gazeteciliğin ve ifade özgürlüğünün önemi bir kez daha vurgulandı.

Lefkoşa’daki KTÖS Konferans Salonu’nda düzenlenen törende sunuculuğu, Basın-Sen Sosyal İşler ve Eğitim Sekreteri Serkan Soyalan üstlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Basın-Sen Genel Sekreteri İsmet Özgüren, Kutlu Adalı’nın faillerinin belli olduğunu ancak hâlâ meçhul sayıldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"BİZE HÜKMEDEN BİR YAPI VAR"

“Bu ilk değil, geçmişte de Kıbrıslı Türkler baskı ve tehdit operasyonlarıyla karşılaştı. Gazetecilik mesleğini yerine getirdikleri ve haber yaptıkları için Ayşemden Akın ve Emine Yüksel, polislerle gezmek zorunda bırakılıyor. Hiçbir basın emekçisi bunu hak etmiyor. Altıyla üstünün örtüşmediği karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Bize hükmeden bir yapı var. Bu yapıya karşı yurdun insanları ortak mücadele etmelidir. Bu bir yurtseverliktir.”

Özgüren ayrıca, 23’üncü Kutlu Adalı Onur Ödülü’ne layık görülen Gözde Bedeloğlu’na dikkat çekerek, “Kardeşim Gözde Bedeloğlu, Türkiye’de gönüllü diasporamızdır. Söylenmeyenleri söylüyor” dedi.

İLKAY ADALI: KİMLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı ise yaptığı duygusal konuşmada, eşinin “Ah, vah etmeyin; kimliğinize sahip çıkın” sözlerini hatırlatarak, katılımcılara teşekkür etti. “Zor bir dönemden geçiyoruz. Barış dolu günler dilerim” ifadelerini kullandı.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE TÜRKİYE’YE BENZEMEK İSTEMİYORUZ"

Sendikalar adına konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, basın emekçileriyle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, “Ne zorluklarla çalıştığınızı biliyorum. Gittiğimiz her yerde yanımızda siz varsınız. Basın emekçilerine haberlerinden veya yazılarından dolayı dava açıp baskı altına almaya çalışanlar var. Dört yıllık görev süremde hiçbir gazeteciye dava açmadım, açmayacağım. Eleştirilmeye mecburuz. Türkiye’ye benzemek istemiyoruz. Daha iyi bir yaşamı hak ediyoruz” dedi.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Adalı’nın cesur ve araştırmacı gazetecilik mirasını hatırlatarak, Kutlu Adalı Ödülü’nün en prestijli ödül olduğuna vurgu yaptı. “Korkusuzca yazmanın önemini bize o öğretti. Ayşemden Akın’ın imza attığı haber tarihimizin en önemli haberlerinden biridir. Gazeteciliğin suç olmadığını kalemimizle göstereceğiz. Korkarsak üzerimize daha çok gelirler. Biz korkmuyoruz!” ifadelerini kullandı.

"ÖDÜLÜMÜ KIBRISLI GAZETECİLERE ADIYORUM"

BirGün yazarı Gözde Bedeloğlu, 23. Kutlu Adalı Onur Ödülü’nü almak üzere geldiği törende yaptığı konuşmada, ödülün taşıdığı sorumluluğun farkında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sizlerle birlikte olmaktan mutluyum ve gururluyum. Ödülümü, baskı altında çalışan tüm Kıbrıslı basın emekçilerine ve basın şehidi Ahmet Muzaffer Gürkan’ın eşi olan teyzem İsmet Gürkan’a armağan ediyorum.”

Törene çok sayıda gazeteci ve demokrtaik kitle örgütü temsilcisinin yanı sıra, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, CTP milletvekilleri Ürün Solyalı, Devrim Barçın ve Sami Özuslu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Yalçın Ertugan, YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, KTGB Başkanı Efdal Keser, El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Ralli Papageorgiou ve BRT Müdürü Meryem Özkurt da katıldı.

23’üncü Kutlu Adalı Basın Ödüllerine layık görülenlerin tam listesi ise şöyle;

Kutlu Adalı Onur Ödülü



- Gözde Bedeloğlu

Basın-Sen Özel Ödülü

- Christos Christofides

Mesleğe Emek Verenler

İsmet Özgüren

Selda İçer

Cenk Mutluyakalı

Mehmet Levent

Levent Kutay

Basın Emekçisi Ödülleri

Ebru Akgür Pehlivan (BRT)

Orhan İsmailoğlu (Kıbrıs Türk Haber)

Kenan Doğu (Kıbrıs Gerçek)

Emine Yüksel (Bugün Kıbrıs)

Ahmet İkidereli (Havadis)

Meltem Hasipoğlu (Mesarya Ajans)

Genç Basın Çalışanları Teşvik Ödülleri

Ahmet Karagözlü (Bağımsız Kıbrıs)

Serap Şahin (Yenidüzen)

Timuçin Yıldırım (TAK)

Yağmur Çal (Kıbrıs Genç TV)

Nurgül Ece (Kıbrıs Postası)

Bahadır Ayna (Haber Kıbrıs)

Hakan Çakmak Kültür ve Sanat Ödülü

- “Tartüf 24” ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

Spor Basınına Hizmet Ödülü

- Yücel Hatay

Spor Basın Ödülü

- Necati Külahlılar (Halkın Sesi)