Yazarımız Timur Soykan adliyeye sevk edilecek

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle dün gözaltına alınan BirGün yazarı Timur Soykan, bugün adliyeye sevk edilecek.

Gazeteci Şule Aydın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Soykan'ın gözaltına alındığını duyurarak, gerekçenin X paylaşımları olduğunu söyledi.

Yazarımız Soykan, sosyal medya hesabında CHP'li 3 belediyeye düzenlenen operasyonları eleştiren paylaşımlar yapmıştı. Soykan, bu paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dün gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde dün akşam ifade veren Soykan'ın bugün saat 11.00 sularında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

"SÖZLERİMİN VE ELEŞTİRİMİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIM"

Timur Soykan, dün verdiğini emniyet ifadesinde "Gözaltına alınmam bir fıkradan farksızdır" diyerek şunları kaydetmişti: "Paylaşımım ile buradaki sözlerimin ve eleştirimin sonuna kadar arkasındayım. Yargıda siyasi talimat ile görevini suistimal eden ve muhalefeti sindirmeye çalışan bir oluşum söz konusu. Siyasi talimat ile görev yapan ve aslında bütün toplumun adaletini savunmakla yükümlü şahıslar görevlerini suistimal etmektedir. Yolsuzluk operasyonu adı altında sadece siyasilerin hedef gösterdiği muhalefet belediye başkanlarına operasyon yapılması bunun kanıtıdır ve aleni bir gerçektir. Bu herkesin bildiği aleni gerçeğe rağmen benim yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçlaması ile gözaltına alınmam bir fıkradan farksızdır."

TİMUR SOYKAN NE DEMİŞTİ?

Yazarımız Timur Soykan, dün sabah saatlerinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere'nin gözaltına alınması üzerine yaptığı paylaşımda, "Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni gözaltı haberleri üzerine de "‘Seçimde AKP’yi yenmek’ suç olarak yasalara girsin. Böylece halen yargı varmış gibi davranmak külfetinden kurtulurlar." ve "Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak" eleştirisini yazmıştı.