Yazarımız Timur Soykan gözaltına alındı

BirGün yazarı Timur Soykan, gözaltına alındı.

Timur gözaltına alındı!

Şu an Vatan Emniyet’e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımları… — Şule Aydın (@aydinsule1) July 5, 2025

Gazeteci Şule Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Timur gözaltına alındı! Şu an Vatan Emniyet’e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımları" ifadelerine yer verdi.

Soykan bugün CHP'ye yönelik operasyonları eleştiren sosyal medya paylaşımları yapmıştı.

Bu sabah Adana , Adıyaman ve Antalya belediye başkanlarının gözaltına alınması üzerine Soykan X’ten şu paylaşımda bulunmuştu:

“Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak.”

"TİMUR SOYKAN GAZATECİDİR"

Gazeteci Murat Ağırel, Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Ağırel, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Timur Soykan gazetecidir. Gözaltı gerekçesi tam anlamıyla bir komedidir: “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak!” Oysa onun her satırı belgelidir, her haberi denetlenebilir. Kalemini namus bilen, halkı bilgilendirmeyi görev sayan bir gazetecidir. Hem gazeteciliğine, hem insanlığına kefiliz.

Timur Soykan gazetecidir.

Gözaltı gerekçesi tam anlamıyla bir komedidir: “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak!”



Oysa onun her satırı belgelidir, her haberi denetlenebilir.

Kalemini namus bilen, halkı bilgilendirmeyi görev sayan bir gazetecidir.



Hem gazeteciliğine, hem… — Murat AĞIREL (@muratagirel) July 5, 2025

"GERÇEKLERİ SUSTURAMAZSINIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gazeteci Tumur Soykan'ın gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bulut, ''İyice zıvanadan çıktılar! Gazeteci Timur Soykan da gözaltına alındı. Muhalif hiçbir sese, gerçeklere tahammülleri kalmadı. Bu ülkeyi adım adım açık cezaevine çeviriyorlar. Gerçekleri susturamazsınız" paylaşımını yaptı.

İyice zıvanadan çıktılar!

Gazeteci Timur Soykan da gözaltına alındı.

Muhalif hiçbir sese, gerçeklere tahammülleri kalmadı.

Bu ülkeyi adım adım açık cezaevine çeviriyorlar.

Gerçekleri susturamazsınız!#GazetecilikSuçDeğildir — Burhanettin Bulut (@eczburhan) July 5, 2025

10 NİSAN'DA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Timur Soykan, 10 Nisan'da da kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un şikayeti üzerine, "tehdit" ve "şantaj" iddialarıyla sabahın erken saatlerinde evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alınmıştı.

Timur Soykan daha sonra emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.