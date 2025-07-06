Yazarımız Timur Soykan hakkında tutuklama talebi!

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle dün gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen BirGün yazarı Timur Soykan, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Gazeteci Şule Aydın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Soykan'ın gözaltına alındığını duyurarak, gerekçenin X paylaşımları olduğunu söyledi.

Yazarımız Soykan, sosyal medya hesabında CHP'li 3 belediyeye düzenlenen operasyonları eleştiren paylaşımlar yapmıştı. Soykan, bu paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dün gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİ!

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde dün akşam ifade veren Soykan, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Soykan'ın savcılık ifadesi saat 13:40 civarı başladı. İfadesi yaklaşık 20 dakika sona erdi.

Soykan, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"ŞAYET TUTUKLANIRSAM TWEETLERİMİN DOĞRU OLDUĞU AŞİKAR OLACAKTIR"

Timur Soykan, savcılık ifadesinde şunları kaydetti: "Ben daha önce emniyette ifade vermiştim. İfademin içeriği doğrudur ve aynen tekrar ederim. Soruşturmaya konu 5 Temmuz’daki paylaşımlar bana aittir. Rejim olarak bahsettiğim Türkiye Cumhuriyeti’ndeki iktidardır. Tweetlerimde yer alan darbe olarak bahsettiğim ise halkın seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesidir. Tweetlerimin içeriği incelendiğinde bir gazeteci ve yurttaş olarak tespitler yer almaktadır. Anayasal hakkım olan ve basın mensubu olmam sebebiyle bahse konu tweetler ifade özgürlüğü kapsamındadır. Tweetlere konu olan operasyonlar yargının siyasi talimatlar neticesinde kullanılmasına ilişkindir. Şayet tutuklanırsam tweetlerimin doğru olduğu aşikar olacaktır. Ekleyeceğim başka bir husus yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."

GAZETECİLER ADLİYE ÖNÜNDE

Basın meslek örgütleri, gazeteci Soykan’ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmasına karşı Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi.

Burada konuşan Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, "Son dönemlerde adliyeler eleştiriye çok duyarlı hale gelmiş, devlet yetkilileri eleştiriyi çekemez olmuştu fakat bugün gelinen noktada en sıradan iktidar eleştirisi bile gazetecilerin bugün hapis tehdidiyle adliyelere çıkarılmasına zemin hazırlıyor. İfade özgürlüğünü kullandığını düşündüğümüz meslektaşımız, dostumuz Timur Soykan’ın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Umuyoruz ki Timur Soykan bu yargı tacizinden kurtulmuş olur" dedi.

DİSK Basın-İş Yönetim Kurulu Üyesi İzel Sezer de şunları söyledi: "Bir sürü belediyede yurttaşın iradesi gasbedildi. Gazeteci dediğimiz kişiler her zaman taraftır; barışın, emeğin tarafıdır. Biz basın meslek örgütleri olarak bir kez daha maalesef buradayız. Şunu biliyoruz ki Timur Soykan her zaman gazetecilik mesleğini hakkıyla yapmaya çalışmış, hakikatin arkasında yürümüş, hakikati savunmuş bir meslektaşımızdır. O yüzden maalesef bir kez daha burada olduğumuz için çok üzgünüz. Umuyoruz ki kendisi hızlıca serbest bırakılacak. Bugün Türkiye basın tarihine kara bir leke olarak geçmesin istiyoruz."

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Özgür Denizkaya da Soykan’ın serbest bırakılması için toplandıklarını ifade ederek, "Buradan bir kez daha haykırıyoruz; Timur Soykan serbest bırakılsın ve gazetecilik yapmaya devam etsin. Çünkü gazetecilik sadece haber yapmak değildir, aynı zamanda yorum yapmak, eleştirmektir. Timur Soykan bunu yapmıştır. Bu suç değildir, ifade özgürlüğüdür. İnanıyoruz ki birazdan serbest bırakılacaktır" dedi.

TİMUR SOYKAN NE DEMİŞTİ?

Yazarımız Timur Soykan, dün sabah saatlerinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere'nin gözaltına alınması üzerine yaptığı paylaşımda, "Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni gözaltı haberleri üzerine de "‘Seçimde AKP’yi yenmek’ suç olarak yasalara girsin. Böylece halen yargı varmış gibi davranmak külfetinden kurtulurlar." ve "Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka ‘Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin’ diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak" eleştirisini yazmıştı.