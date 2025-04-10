Yazarımız Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki yağdı!

BirGün yazarı Timur Soykan ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı. Her iki gazetecinin evinde arama yapılırken, dijital ekipmanlarına el konuldu.

Gözaltı kararının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, “tehdit” ve “şantaj” iddialarıyla alındığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından konuşan yazarımız Timur Soykan, “Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bu kumpas, hepsi bitecek” dedi.

Soykan ve Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki yağdı.

Gazeteciler, siyasetçiler ve siyasi partiler, basın meslek örgütleri olduğu çok sayıda kişi ve kurum, yaptıkları açıklamalarla gözaltılara tepki gösterdi.

BİRGÜN'DEN AÇIKLAMA

Gazetemiz BirGün, yazarımız Timur Soykan ve gazeteci arkadaşımız Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına yönelik tepkilerden bazıları şöyle:

Yazarımız Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındılar. İktidarın hedefinin suç ve suçlular değil, gerçeği halka ulaştırma mücadelesi veren gerçek gazetecilerdir. Arkadaşlarımızı biran önce serbes bırakın. pic.twitter.com/B90JOKHxyv — İbrahim Aydin (@aydin63) April 10, 2025

Sevgili gazeteci arkadaşlarımız Timur Soykan ve Murat Ağırel’i sabah evlerinden gözaltına almışlar.



Her ikisi de gerçeklerin peşinde koşan iki cesur gazeteci.



İmamoğlu ve arkadaşlarının davası iktidarın ‘gelecek’ davası.



Bu davanın çelişkilerini,tutarsızlıklıklarını ve… — Alper Taş (@alper_tas) April 10, 2025

Gerçekleri yazan gazeteciler yine hedefte!



Murat Ağırel ve Timur Soykan’a ifadeye gidecekleri gün şafak operasyonuyla yapılan gözaltı, kalemlerin gücünden korkanların çaresizliğidir.



Bu ülkede yargılanması gerekenler; hakikatin izini sürenler değil, onları hukuksuzca susturmaya… — Ali Mahir Başarır (@alimahir) April 10, 2025

Timur Soykan ve Murat Ağırel sadece gazetecilik yaptıkları için susturulmak isteniyor!



19 Mart darbesinin hukuksuzluklarını deşifre etmenin, yolsuzlukları ve adaletsizlikleri ortaya çıkarmanın bedeli olarak göz altına alınıyorlar!



Hep beraber savunacağız @timursoykan… https://t.co/fZIey2j3Xz — SOL Parti (@solpartibilgi) April 10, 2025

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’in bir şafak operasyonuyla gözaltına alınması özgür basına verilen bir gözdağıdır. İktidar kendisine yönelen tüm eleştirileri yargı eliyle, baskıyla, tehditle susturmanın yollarını arıyor. Gazetecisinden öğrencisine muhalif yurttaşlar… — Ali Gökçek (@aligokcek) April 10, 2025

Saray Rejiminin hüküm sürdüğü güzel ülkemizde bu sabah…

Çayırhan Maden Ocağı’nda göçük; 2’si ağır 14 işçi yaralandı.

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel evleri basılıp gözaltına alındı.



Emekçileri ölümüne çalıştırıp, sömürerek servetlerini büyütenler iktidarlarının sürmesi… — Erkan BAŞ (@erkbas) April 10, 2025

Tek suçları, İBB operasyonundaki iddiaları birer birer belgeleriyle çürütmek. #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/gvOiIpN7LA — Bülent Mumay (@bulentmumay) April 10, 2025

Timur Soykan ve Murat Ağırel…

Halkın haber alma hakkı için yazan, soran, konuşan iki gazeteci.



Hala aynı tarz uygulamalar; evlerine baskınla, sabahın köründe gözaltı…

Oysaki ifadeye çağırsanız gelecek iki gazeteci.



Bu, suça karşı değil; düşünceye, gazeteciliğe ve halkın… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 10, 2025

Erdoğan rejimi bir siyasal iktidar değil, bir “rehine rejimi”dir.



Dün Mahir Polat’ı tahliye edip, bugün iki hakikat işçisini, Murat Ağırel ve Timur Soykan’ı gözaltına alan otoriter mübadele rejiminin adıdır.



Bu rejim adalet dağıtmıyor, toplumu “tutsak rotasyonu”yla yönetmeye… https://t.co/5XNGYScGQP — Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) April 10, 2025

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, bu sabah evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan iki gazetecinin dijital ekipmanlarına el konuldu.



İfade vermek için çağrıldığında gelecek gazetecileri sabaha karşı evinden gözaltına alma yöntemi, topluma ve… pic.twitter.com/6Y9ediZiwO — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) April 10, 2025

TGC: Timur Soykan ve Murat Ağırel’i serbest bırakın!



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 10 Nisan 2025 saat 06.00’da evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan Timur Soykan ve Murat Ağırel’in serbest bırakılmasını istedi. Açıklama: https://t.co/Szzvy3mdyc pic.twitter.com/aMTRQ63NNp — TGC (@TGCTr) April 10, 2025

İfade vermeye gidecekleri gün şafak operasyonu ile gözaltına alınan Timur Soykan ve Murat Ağırel gazetecidir!



Son operasyonlardaki hukuksuzluklara dair haberler ile çete ve tarikatlara karşı kaleme aldıkları haberler birilerini rahatsız etse de biz söylemeye devam edeceğiz:… — ÇGD (@cgdgenelmerkez) April 10, 2025

İktidar hukuksuzlukta hız kesmiyor!



Gazeteciler #TimurSoykan ve #MuratAğırel sabah ifade vermek için savcılığa gideceklerini bildirmişken şafak operasyonu ile gözaltına alındılar.



Evlerinde arama yapıldı, dijital materyallerine el konuldu.



Gazetecileri kriminalize etmekle… pic.twitter.com/OpopOduGMi — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) April 10, 2025

Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakılsın!



Yazarlarımızın yanındayız. pic.twitter.com/TttZDikckl — Kırmızı Kedi Yayınevi (@krmzkedikitap) April 10, 2025

Timur Abi ve Murat; bu ve bunun gibi bir çok skandal yoksuzluk dosyasını araştırıp, halka ulaştırdıkları için göz altına alındılar. Susturamayacaksınız! https://t.co/WqB5iziYyS — Barış Atay (@barisatay) April 10, 2025

Düşünün: Bugün adliyeye ifade vermeye gideceğinizi savcılığa bildirmişsiniz. Ama siz daha uyuyorken evinizi polis basıyor, gözaltına alınıyorsunuz.

Çünkü Timur ve Murat gazeteci. Çünkü bu hukuksuz düzene kalemleriyle itiraz ediyorlar. Yazık, çok yazık! — Barış Pehlivan (@barispehlivan) April 10, 2025

Sevgili Timur ve Murat gözaltına alındı.

Her ikisi de bugün zaten sıkça gittikleri Adliye’ye ifade vermeye gidecekti.

Gazetecilik yaptıkları için bu muameleye maruz bırakıldıklarını biliyoruz. https://t.co/aur7UODKe2 — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) April 10, 2025

Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alınıyor! Şu an evlerinde arama yapılıyor. Bu saatte eve gelmek ne?! Zaten bugün ifade vermeye gideceklerdi. Yeter ya!!! pic.twitter.com/B54L41jtOi — Elif Ilgaz (@elifilgaz) April 10, 2025

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gözaltına alınması basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına bir kez daha darbe vurulmasıdır ve asla kabul edilemez. Gazetecileri, gençleri,seçilmiş belediye başkanlarını, siyaset yapanları,sendikacıları, demokrasi ,hak ve özgürlük… — ÖZKAN ATAR (@OzkanAtarr) April 10, 2025

Gazetecilik suç değildir. Timur Soykan ile Murat Ağırel'i serbest bırakın. pic.twitter.com/ToqVeunQxD — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) April 10, 2025

Timur Soykan ve Murat Ağırel, bu sabah evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. #Yeter artık! Her sabah gözaltı, tutuklama haberlerine, kaosa uyanıyoruz.

Timur Soykan ve Murat Ağırel’in gazetecidir.#GazetecilikSucDegildir — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) April 10, 2025

Bugün zaten savcılığa ifadeye gidecek olan Timur Soykan ve Murat Ağırel sabah erken saatlerde gözaltına alındılar. Soykan ve Ağırel son dönemdeki kumpaslara karşı çıktıkları ve belediyelerde asıl yolsuzlukları kimlerin yaptığını araştırdıkları için cezalandırılıyorlar. — Haluk Hepkon (@halukhepkon) April 10, 2025

Gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel bu sabah evleri basılarak gözaltına alınmıştır.



Timur Soykan ve Murat Ağırel her türlü baskı ve zor koşullarının içerisinde halkın haber alma özgürlüğü için çalışan araştırmacı gazetecilerdir.



Toplumsal muhalefete yönelik başlatılan bu… — TMMOB (@TMMOB1954) April 10, 2025

Düşünen, konuşan, yazan, eleştiren herkesi cezaevlerine tıkan Silivri Zihniyeti'nin asıl düşmanı halktır.



Halk düşmanı Silivri Zihniyeti, bugün de halkın haber alma özgürlüğüne hizmet eden gazetecileri sabahın köründe evlerinden aldı.



Daha önce defalarca yargılanan, ifade… pic.twitter.com/dh4poumGn2 — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) April 10, 2025