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Yazarımız Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki yağdı!

Yazarımız Timur Soykan ve gazeteci Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki yağdı. Gazeteciler, siyasetçiler, basın meslek örgütleri, Soykan ve Ağırel'in serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Güncel
  • 10.04.2025 10:00
  • Giriş: 10.04.2025 10:00
  • Güncelleme: 10.04.2025 11:39
Yazarımız Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki yağdı!
birgun.net

BirGün yazarı Timur Soykan ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alındı. Her iki gazetecinin evinde arama yapılırken, dijital ekipmanlarına el konuldu.

Gözaltı kararının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, “tehdit” ve “şantaj” iddialarıyla alındığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünün ardından konuşan yazarımız Timur Soykan, “Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bu kumpas, hepsi bitecek” dedi.

Soykan ve Ağırel'in gözaltına alınmasına tepki yağdı.

Gazeteciler, siyasetçiler ve siyasi partiler, basın meslek örgütleri olduğu çok sayıda kişi ve kurum, yaptıkları açıklamalarla gözaltılara tepki gösterdi.

Gazeteciliğe operasyon: Yazarımız Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

BİRGÜN'DEN AÇIKLAMA

Gazetemiz BirGün, yazarımız Timur Soykan ve gazeteci arkadaşımız Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Timur Soykan ve Murat Ağırel'in gözaltına alınmasına yönelik tepkilerden bazıları şöyle:

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