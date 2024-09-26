Yazarımız Turan Eser yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

BirGün yazarı ve Alevi Bektaşi Federasyonu’nun eski genel başkanlarından 65 yaşındaki Turan Eser hayatını kaybetti. Eser, uzun süredir İsviçre’de kanser tedavisi görüyordu.

İsviçre Alevi Birlikleri Federasyonu’nun Eser’in ölümü üzerine yayımladığı mesajda, “Büyük bir üzüntüyle Araştırmacı-Yazar kimliğiyle tanıdığımız Turan Eser’in Hakk’a yürüdüğünü öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli Turan Eser, Türkiye’de ve İsviçre’de çeşitli Alevi kurumlarında üst düzey görevler almış, Alevi örgütlülüğüne gerek Türkiye’de, gerekse Avrupa genelinde büyük katkılar sağlamıştır. Aleviliğin özünden kopmaması için, erkanlarımızın özüne uygun bir şekilde yürütülmesi adına birçok önemli proje gerçekleştirmiş ve kalıcı, değerli işlere imza atmıştır. Kendisi, her daim yolumuzun rehberlerinden biri olmuş, toplumsal adalet ve hakikat mücadelesinde büyük bir bilge olarak yanımızda yer almıştır’’ denildi.

Turan Eser için İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Basel Cemevi’nde toplanma çağrısı yapıldı.