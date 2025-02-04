Yazarlar otosansür riski altındalar

Ada Sude ATAK

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) 51’inci yaşını kutluyor. TYS Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, ülkenin baskıcı ortamında yazarların otosansüre sürüklendiğini söyledi. Özyalçıner, ‘’TYS, 1974 yılının 4 Şubat günü, 12 Mart 1971 askeri muhtırasının getirdiği baskıcı dönemin yaşandığı yılda kuruldu. Yazarlarla aydınların birçoğunun hapiste olduğu, işkencelere uğradığı, özgür düşünceye baskıların ve yasakların sürdüğü bir yıldı bu’’ dedi.

HAPİS TEHLİKESİ VAR

Ülkede baskıların giderek arttığını anlatan Özyalçıner şöyle konuştu: "Düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı yerde insan hak ve özgürlüklerinin de olmadığı bugünlerde baskılar katlanarak arttı, artıyor. Bu baskılar yazarları hem ekonomik açıdan zorluyor hem de oto sansüre sürüklüyor. Ekonomik açıdan sıkıntıya düştükleri gibi yazacakları söyleyecekleri açısından da büyük sıkıntılar içerisindeler. 'Hangi kelimeyi hangi sözcüğü kullanırım' veya 'hangi sözcük soruşturmaya sebep olur' diye düşünüyorlar ve çok sınırlı bir yazış biçimi içine düşüyorlar. Yani özgürce düşüncesini söyleyemiyorlar. Bu durumda da ortaya özgün şeyler çıkamıyor. En basit sözcükten bile bugün yargılanabilir, hatta hapis yatabilirsiniz."

Özyalçıner özetle şunları kaydetti: "Yayınevleri artan kâğıt basım maliyetleri bakımından kısıtlı olarak yayım yapıyorlar. Bazı kitapları yayımlamaktan vazgeçiyorlar. Yayınevleri de çok kötü durumda. Kitapları basıp basmamakta ince eleyip sık dokuyorlar. Bassalar fiyatı pahalı olduğu için satış yapamıyorlar. Satış olanağı bulamayınca yayınevinin bastığı kitap da elinde kalıyor."

Dönemin genç yazarları Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Bekir Yıldız, Adalet Ağaoğlu, Leyla Erbil, Tomris Uyar, Turgut Uyar, Adnan Özyalçıner, Orhon Murat Arıburnu, Ali Özgentürk ve Nihat Behram kuruculuğunda oluşturulan TYS, 51’inci yaşını kutluyor. Sendika, özellikle yazıya ilişkin bir toplumsal bellek oluşturmak, düşünce ve ifade özgürlüğünü savunarak sansürün karşısında durmak amacıyla birçok etkinliğe ve eyleme imza attı.