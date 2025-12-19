Yazılarıyla Mustafa Suphi

Sema ERDİ

Sosyal Tarih Yayınları, Hamit Erdem - H. Baha Coşkun tarafından hazırlanan “Mustafa Suphi / Toplu Yazılar” adlı kitabı bu ay yayımladı. Kitabın arkasındaki tanıtım yazısında; “Mustafa Suphi / Toplu Yazılar” kitabı, Mustafa Suphi’nin 1908-1921 yılları arasında yazdığı ve bizim ulaşabildiğimiz; bütün yazılarını, makalelerini, bildiri ve mektuplarını bir kronoloji ile bir araya getirmektedir” notu düşülmüş. Biz de Hamit Erdem ile kitabın macerasını ve içeriğini konuştuk.

Mustafa Suphi’yi Türkiye sol hareketi daha çok 1920’de kurulan Türkiye Komünist Fırkası başkanı olarak tanıyor. Oldukça hacimli görünen “Toplu Yazılar” kitabı Mustafa Suphi’nin hangi dönemlerini kapsıyor ve bu proje nasıl doğdu?

2021'de Mustafa Suphi’nin 1913 öncesinde yazılmış Osmanlıcadan çevrilen 38 makalesini “Mustafa Suphi-İlk Yazılar” adıyla kitaplaştırmıştık. O tarihten sonra bu çalışmamız devam etti. 1908 Meşrutiyeti ilan edildiğinde Mustafa Suphi Paris’te bir üniversite öğrencisidir. Gazete yazılarına (Servet-i Fünûn ve Tanin gazetelerinde yazdığı makalelerle) bu günlerde başlamıştır. 1920'nin sonunda ise “Marksist Mustafa Suphi” Türkiye Komünist Fırkası’nı kurup, partinin başkanı sıfatıyla Türkiye’ye dönmeye karar vermiş ve Kars’a gelmiştir. Rusya’da mücadelelerle geçen 1918-19-20 yıllarında kaleme aldığı; makaleler, bildiriler, mektuplar ve yazılardan… -bugün ulaşabildiklerimiz- “Toplu Yazılar”da bir sistematik içinde yer alıyor. Böylece Mustafa Suphi’nin en başından beri yazıya dökülmüş düşünceleri bir bütünsellik içinde ortaya konuluyor ve liberal-demokrat düşünceleri olan bir Osmanlı aydınından, Türkiye Komünist Partisi’nin kuruculuğuna uzanan öyküsü dolaysız olarak aktarılıyor.

Kitap Mustafa Suphi’nin kısa yaşam öyküsüyle başlıyor. Yaşamı, Türkiye’deki politik ve entelektüel çalışmaları, Rusya dönemi mücadelesi ve 15’ler olarak bilinen yoldaşlarıyla birlikte katledilmeleri. Bu yaşamın ve ölümün hâlâ sırları var mı?

Ulaşabildiğimiz bütün yazılarını topladığımız Mustafa Suphi’nin kısa yaşam öyküsü yine kısa olarak kitabın başında yer alıyor. Mustafa Suphi’nin Türkiye’deki entelektüel ve politik çalışmaları, Sinop’a sürülmesi, Kırım’a kaçışı, Bakü’deki kısa gazetecilik dönemi, Rusya’da neredeyse dört yıl süren ikinci sürgün dönemi, 1918’de özgürlüğüne kavuşması, Moskova’da Müslüman Komünistlerin desteğiyle yeniden mücadeleye başlaması, Yeni Dünya gazetesini yayımlamaya başlaması, Yeni Dünya’nın Moskova-Kırım-Taşkent-Bakü’ye taşınarak o olağanüstü dönemde yayımlanması, Komünist Enternasyonal 1. Kongresi ve Doğu Halkları Kurultayı’na katılması, TKF’nın Kuruluş Kongresi çalışmaları, TKF’nın Türkiye’ye dönüş kararı, dönüş yolunda yaşadıkları, Ankara-Erzurum ve Trabzon’da devletin örgütlediği mizansen, katledilmeleri ve katliamın yankıları yer alıyor. 15’ler katliamı olarak bilinen büyük trajedi ise kimi karanlık noktaları olsa da -kitabın girişinde yazıldığı gibi- büyük ölçüde çözülmüştür.

Toplu Yazılar’ın ilk bakışta 10 Bölüm’den meydana geldiği görülüyor. İlk beş bölüm Mustafa Suphi’nin 1908’den 1914’e kadarki dönemi yani Türkiye’deki yıllarına ait. Bu dönemin yazılarında öne çıkan fikir nedir ve bir aydın olarak Mustafa Suphi’nin düşünce dünyasını görebiliyor muyuz?

Mustafa Suphi’nin bu dönemdeki makalelerinin genel konuları “iktisat ve iktisadi faaliyetler” olmakla beraber: Bütçe kavramı, doğuşu ve devletin bütçesi; Bütçenin hazine ve parlamento ile olan ilişkisi; Osmanlı’da bütçe; Devletin eğitim politikaları; Meşrutiyet yönetimi ve halkın beklentileri; Köylülüğün durumu -onlara sağlanacak krediler- ve tarım politikası; Türk milliyetçiliği ve geleceği; Hava taşıtları ve havacılık alanındaki gelişmeler; Batı’nın sömürgecilik politikalarında İtalya ve Trablusgarp örneği; Osmanlının Girit Sorunu, Avrupa’nın uygar devletlerinin dünyaya dayattığı medeniyet-sömürgecilik ikilemi; Yanya Vilayeti’nin durumu ve Yanya’yı kalkındıracak reformlar; Grev-işçi hakları-örgütlenme-sosyalizm; Kooperatifçilik ve toplumsal yararları; Tütün ve tütünün tarihi; Mısır’da siyaset ve siyasi partiler vb gibi çok geniş bir yelpazede yazılar yazmıştır. Mustafa Suphi’nin bir Osmanlı aydını olarak en önemli özelliği; araştıran, kuşku duyan ve demokrat yapısıdır. Bu özelliği 1911’de onu İttihatçılardan uzaklaştırmış, daha özgürlükçü arayışlara itmiştir. Örneğin yine aynı yıl Fransızcadan çevirdiği “Sosyoloji Nedir?” adlı kitaba yazdığı önsözde; Osmanlı Devleti’nin etnik sorununa eğilmiş, onun saptamasıyla “bu büyük memleketteki; Sırp, Bulgar, Rum, Arnavut, Türk, Ermeni, Kürt, Arap, Berberi ... ilâh...” milletler nasıl birlikte yaşayacaktır, diye sormuş ve bir çözüm sunmuştur.

Altıncı bölümden sonrası ise artık Marksist Mustafa Suphi’nin politik çalışmaları ve bu konudaki yazdığı makalelerden oluşuyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Yedinci Bölüm ile birlikte Mustafa Suphi’nin yaklaşık dört yıl süren Rusya’daki sürgünden kurtulduğu, Moskova’ya geldiği dönem ve yazdığı makaleler başlıyor. Makalelerin önemli bir bölümü o yıllarda çıkardığı Yeni Dünya gazetesinde yazdığı yazılardır. Yeni Dünya Türkiye Komünistlerinin hem sesi hem örgütlenme aracı olmuştur. 67 sayı çıkan Yeni Dünya’nın -ulaşılabilen- neredeyse her sayısında Mustafa Suphi’nin yazısı bulunmuyor.

Bunun yanında 1918’de toplanan Türk Sosyalistleri Kongresi’nden başlayarak, Müslüman Komünistler Kurultayı çalışmalarındaki konuşma ve faaliyetleri ve Müslüman Komünistlerin gazetesi Kızıl Bayrak’taki röportajı, yarım kalan Komünist Manifesto çevirisi vb bu dönem yazdığı makaleler, ilgili bölümlerde yer almıyor. Türkiye Komünist Fırkası’nın Birinci Kongresi’ndeki yazılarının ayrı bir önemi bulunuyor. Rusya’daki 1918-19-20 yıllarındaki faaliyetlerin ve komünist örgütlenmenin tarihi bu yazılarında ayrıntıları ile anlatılmıştır.

Yine bu bölümde Mustafa Suphi’nin dönüş yolunda Kars’a geldikten sonra Mustafa Kemal Paşa’ya ve Bakü’de kalan Türkiye Komünist Fırkası Dış Büro sorumlusu Kayserili İsmail Hakkı’ya yazdığı mektuplar bulunuyor.

Onuncu bölümde ise “Yeni Dünya Gazeteleri Kaynakçası” yer alıyor.

Mustafa Suphi / Toplu Yazılar kitabı tarihsel öneminin yanında; bir ucu günümüze uzanan toplumsal tartışmaların kökenine inerken, arkasındaki dokusuyla; tarihi olayları, insanları ve mekânları da tüm canlılığıyla göz önüne seriyor.