Yazılı başarıyı mülakat sildi

İlayda SORKU

İstanbul Üniversitesi’nin görevde yükselme sınavlarında mülakat belirleyici oldu. Cerrahpaşa'da görevli idari personel için 24-25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen görevde yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı. Yazılıda 80’in üzerinde puan alan adaylar mülakatta 60’lı puanlarla elenirken yazılı puanı 60’larda kalan adaylar sözlü sınavda 90’a varan notlarla üst sıralara taşındı. Sınavın kaderini yazılı değil, mülakat belirledi.

Yurt müdürlüğü sınavında 79,79 puanla birinci sıraya yerleşen aday sözlüde 71’e çekildi ve ikinci oldu. 62,62 puan alan aday ise sözlü sınavda 91 puan verilmesiyle birinci sıraya çıktı. Aradaki fark mülakatla tersine döndü.

Şube müdürlüğünde de yüksek yazılı sınav puanları koruma sağlamadı. Yazılıda 84,84 alan aday sözlüde 65’te bırakıldı ve elendi. 82,82 puanlı üç aday da sözlüde 68, 64 ve 62 verilerek liste dışına itildi. 79,79 puan alan adaylar da aynı şekilde barajın altında kaldı.

Şef kadrosunda düşük puanlı adaylar dikkat çekti. Yazılı sınavda 68,68 puan alan bir aday mülakatta 94 puan verilince üst sıralara çıktı. 65,65 puan alan başka bir aday ise 89 puanla listenin üst sıralarına yükseldi. Buna karşılık 81,81 puan alan aday sözlüde 63 verilerek elendi. 70’in üzerinde puan alan çok sayıda aday aynı akıbeti yaşadı.

Bilgisayar işletmeni kadrosunda fark daha da açıldı. Yazılıda 64,64 alan adaylar sözlüde 90’ın üzerine çıkarıldı. Buna karşılık 77,77 alan adaya 52 puan verildi. 73,73 alan bir başka aday ise 50 ile elendi.

Sekreterlikte de benzer bir tablo oluştu. Yazılıda 78 puan alan aday sözlüde aldığı 57 puan ile elenirken 64 puanlı aday mülakatta aldığı 83 puanla listeye girdi. 70’in üzerinde puan alan dört aday mülakatla sistem dışına itildi.

Memur kadrosunda sıralama tamamen değişti. Yazılıda 88,88 ile birinci olan aday sözlüde 86 almasına rağmen üçüncü sıraya geriledi. 85,85 alan aday ise sözlüde 93 verilince birinci oldu. 75,75 alan bir aday ise sözlüde aldığı 57 puan ile başarısız sayıldı. Şoför kadrosundaysa 64 puan alan aday mülakattan aldığı 89 puanla ilk sıraya yerleşti.